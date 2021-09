0:3 gegen den EHC Kloten – Der SC Langenthal bleibt offensiv harmlos Den Oberaargauern gelingt nach dem Heimspiel gegen Olten auch in Kloten kein Torerfolg. Sie sind zwar relativ stabil, aber ungefährlich. Leroy Ryser

Die Langenthaler schliessen gegenwärtig zu selten ab. Foto: Leroy Ryser

Nach 40 Minuten im Spiel in Kloten waren die Parallelen zum letzten SCL-Auftritt gegen Olten frappant. Langenthal lag mit 0:1 gegen einen Aufstiegsaspiranten zurück und mühte sich in erster Linie mit Defensivarbeit ab. Kloten war oft einen Schritt schneller an der Scheibe, konnte immer mal wieder den SCL einschnüren. Marc Kämpf monierte deshalb nach der Partie, die Aggressivität im eigenen Drittel sei zu wenig.

Vor allem im ersten Abschnitt bekundeten die Langenthaler Mühe, sich zu entfalten, zugleich gelang es immerhin, den Gegner vom Slot vor dem eigenen Gehäuse fortzulenken. Nur dieses eine Mal entstand eine Lücke, die Marc Marchon selbst aus einem ungünstigen Winkel zu nutzen wusste. Er lupfte die Scheibe über Pascal Caminadas Schulter unters Netzdach des Tores.

Zugleich gab es nach 40 Spielminuten aber auch etwas mehr Grund zur Hoffnung als noch gegen den EHC Olten. Je länger die Partie dauerte, desto mehr begehrte der SCL auf und kreierte zunehmend Chancen. Tim Coffman traf erst die Latte (24.) und dann nach einem Querpass vors Tor von Jérémie Bärtschi Dominic Nyffelers Bauch (36.). Ausserdem entwischte der Ex-Klotener Robin Leone (33.) nach einem schönen Dribbling, traf aber nach einem harmlosen Abschluss ebenfalls den Bauch des Kloten-Hüters. Die Gäste sollten diesen Chancen später nachtrauern.

Ähnlich wie gegen den EHC Olten brauchte es indes eine starke Torhüterleistung, damit die Langenthaler nach zwei Dritteln immer noch intakte Chancen auf Punkte hatten. Einmal rettete in Unterzahl der Pfosten (29.), in der 35. Minute zeigte Caminada nach einem brenzligen Querpass seine Klasse, als er rasch die Seite wechselte, sich grossmachte und Simon Kindschis Direktschuss abwehrte.

120 Minuten ohne Tor

Langenthal startete dann wie gegen Olten gut ins Schlussdrittel. Offensiv blieben die Oberaargauer aber erfolg- und zu harmlos in den entscheidenden Situationen. Dass Eero Elo fehlt, zeigt sich auch darin, dass Timothy Coffmans Wirkung aufs Spiel merklich abgenommen hat – auch im Powerplay. Und als dann die Langenthaler die Klotener gewähren liessen und Frantisek Rehak die Mitte statt die Aussenbahn abdeckte, öffnete sich für Patrick Obrist die Möglichkeit zum 2:0, die er in der 50. Minute nutzte. Einer weiteren Überzahlsituation zum Trotz standen letztlich 120 Minuten in Folge ohne Torerfolg zu Buche. «Darüber sollten wir jetzt nicht zu viel nachdenken, das kann passieren», sagte Marc Kämpf zum Schluss. Am Samstag gelte es, mit voller Energie auf Sieg zu spielen, die letzten Trainings mit zahlreichen Torerfolgen würden ihn positiv stimmen, erklärte der Stürmer.

Zu hoffen ist zudem, dass Stefan Tschannen gegen Sierre aufs Matchblatt zurückkehren wird. Über die Bücher muss der SCL aber in jedem Fall.

