SCB-Transfernews – Der SC Bern verpflichtet Christian Pinana Der 24-jährige Verteidiger stösst vom HC Ambri-Piotta zu den Bernern. Cedric Fröhlich

1 Meter 81 gross, 85 Kilogramm schwer – Christian Pinana soll in den kommenden zwei Saisons die Berner Defensive verstärken. Foto: HC Ambri-Piotta

Abwehrspieler Christian Pinana hat beim SC Bern einen Zweijahresvertrag unterschrieben, wie der Klub am Montagmorgen mitteilte. Der 24-Jährige stösst aus der Leventina zu den Mutzen, deren Kader mit dem Zuzug nun über acht nominelle Verteidiger verfügt.

Pinana hat für den HC Ambri-Piotta 100 Spiele in der obersten Schweizer Spielklasse absolviert und dabei 21 Scorerpunkte gesammelt (3 Tore/18 Assists). In den letzten 5 Saisons stand er zudem insgesamt fast in 70 Partien für die Ticino Rockets in der Swiss League im Einsatz. Darüber hinaus lief Pinana für mehrere U-Nationalmannschaften auf.

Weiter wird Yannick Hänggi die Vorbereitungsphase beim SC Bern absolvieren. Hänggi ist ebenfalls 24 Jahre alt und Verteidiger mit einer Vergangenheit bei den Ticino Rockets. In der letzten Saison absolvierte er zudem 11 Partien für den HC Davos. Hänggi wird sich im Rahmen eines Tryouts für ein längeres Engagement beim SCB bewerben.

Ein solches ist Flügelstürmer Noah Fuss bereits auf sicher. Der 19-Jährige Junioreninternationale stösst aus dem Nachwuchs zur ersten Mannschaft. (cef/pd)

