Das Wochenende des SCB – Der SC Bern verliert spät Punkte und Spieler In Bern beschäftigen Trainer Johan Lundskog neben den zwei Overtime-Krimis in Zug und gegen Ambri auch die Ausfälle von Tristan Scherwey und vor allem Dominik Kahun. Kristian Kapp

Langer Ausfall droht: Berns Dominik Kahun verlässt zu Beginn der Overtime das Spiel gegen Ambri. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Ein weiteres Wochenende liegt hinter dem SCB, eine weitere Doppelrunde mit so vielen Ereignissen, die es in Bern aufzuarbeiten gilt. Zwei weitere Male musste die Mannschaft in eine Overtime, sowohl in Zug (2:3 nach Penaltys) als auch gegen Ambri (4:3 nach Verlängerung) kassierte sie in der Schlussphase den Ausgleich, als der Gegner mit sechs Feldspielern und ohne Goalie agierte. Bereits eine Woche zuvor in Davos (4:3 nach Verlängerung) passierte dies, in fünf der letzten sechs Partien musste der SCB trotz Führung im Schlussdrittel in eine Overtime.