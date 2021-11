Kampf-Sieg des SCB – Der SC Bern taumelt und schlägt zurück Mit viel Kampf, Krampf und Glück dreht Bern in Rapperswil einen 0:2-Rückstand und gewinnt 3:2. Kristian Kapp

Das entscheidende Tor wird bejubelt: Torschütze Thierry Bader lässt sich nach dem 2:3 feiern. Foto: Andy Müller (Freshfocus)

Im Eishockey geht es oft schnell, es war darum auch typisch Eishockey, was sich gegen Ende des Mitteldrittels innert zwei Minuten alles ereignete. Zunächst hatte der SCB Glück, dass Rapperswils 3:0 annulliert wurde und so kurz danach überhaupt Christian Thomas zum 2:1 verkürzen konnte. Das Lakers-Publikum tobte immer noch vor Empörung, als der Kanadier aus spitzem Winkel traf.

Der Entscheid des Refs schien umstritten, technisch war er aber richtig: Er unterbrach das Spiel just in jenem Moment, als Jeremy Wick den Puck über die Linie stocherte. Er konnte gar nicht anders, als das Tor zu annullieren, auch ein Video-Review war in dieser Situation nicht möglich.

Der Fribourg- und frühere Langnau-Stürmer gehört beim SCB für 22/23 zu den Kandidaten für einen Import-Posten. Der 32-jährige Center und Rechtsschütze diskutiert mit Bern über eine Zusammenarbeit. Vincent Praplan

Die SCB-Absenzenliste war lang. Und dann fiel nach dem Startdrittel auch noch der Stürmer wegen Unwohlseins aus. Er kämpfte schon die ganze Woche mit einer Krankheit. Phil Varone

20:41 Minuten Eiszeit, viele gewonnene Bullys (16 von 25), eine unnötige Strafe – so die Bilanz des Neuzuzugs aus Lausanne beim Debüt im SCB-Dress.

Den SCB kümmerte all dies nicht, er war unverhofft wieder in einem Spiel, das ihm immer mehr zu entgleiten schien. Ein Spiel, in dem er gar nie richtig angekommen war. Den Lakers war das Selbstvertrauen von sieben Siegen in Serie anzumerken, was bei ihnen nach Spielfreude aussah, war bei Bern Überlebenskampf mit Händen und Füssen. Doch dieses Tor lancierte die Partie neu.

Kurioser 2:2-Ausgleich

Das Glück blieb dem SCB hold, Cory Conachers früher 2:2-Ausgleich im Schlussdrittel war ebenfalls besonders: Der Puck flog nach dem Lattenschuss des Kanadiers hoch in die Luft, blieb hinter Goalie Nyffeler liegen, von wo er von mehreren Lakers-Spielern beim Versuch der Rettungstat ins eigene Tor geschoben wurde. Manchmal braucht man halt auch Fortune.

Ein gewöhnliches Eishockeytor, ein in Vorbereitung (Joshua Fahrni) wie Abschluss (Thierry Bader) sogar richtig schönes, war der Gamewinner sieben Minuten vor Schluss in einem nun offenen Spiel. Danach begann Berns Überlebenskampf von vorne, mit der Führung liess es sich besser verteidigen. Der SCB warf sich in Schuss um Schuss, kämpfte um jeden freien Puck, arbeitete sich über die Ziellinie. Ende gut, alles gut.

Der SCB musste lange Zeit unten durch: Hier feiert Rapperswils Dominic Lammer das 2:0. Foto: Andy Müller (Freshfocus)

Lange Zeit hatte nichts auf ein Berner Happy End gedeutet. Der SCB zog ein zwiespältiges Startdrittel ein. Einerseits liess er zu viele Chancen zu, liess sich oft einschnüren und wirkte dabei nicht stilsicher. Beim 0:2 lief er naiv in einen Konter, weil alle Berner sich im Angriffsmodus befanden und Roman Cervenka vergessen ging – der Lakers-Topskorer mit dem Spielverständnis des Genies betrieb statt Backchecking Spekulation und wurde dafür belohnt.

Zwiespältig waren die ersten 20 Minuten, weil der SCB einerseits optisch fast dauernd unterlegen aussah, andererseits aber bei seinen seltenen Nadelstichen in der Offensive zu drei Top-Chancen kam, die er aber alle kläglich vergab. Dem SCB-Spiel waren die vielen Ausfälle anzumerken, es fehlte in vielen Szenen, vor allem bei den letzten Pässen bei Angriffen auch die Klasse. Dass am Samstag gegen den ZSC zumindest der gesperrte Topskorer Dominik Kahun wieder ins Lineup zurückkehrt, kann Bern nur gut tun.

Telegramm: Infos einblenden Rapperswil-Jona – Bern 2:3 (2:0, 0:1, 0:2) 5079 Zuschauer. Tore: 6. Mitchell (Rowe, Djuse /Ausschluss Beat Gerber) 1:0. 11. (10:00) Lammer (Cervenka) 2:0. 38. Thomas (Scherwey, Kast) 2:1. 45. Conacher (Henauer, Moser/Ausschluss Jelovac) 2:2. 53. Bader (Fahrni, Untersander) 2:3. Strafen: 3mal 2 Minuten Lakers, 4mal 2 Minuten Bern. Bemerkungen: Lakers ohne Bircher (gesperrt), Moses, Sataric, Lehmann , Baragano, Bern ohne Blum, Rüfenacht, Daugavins, Jeffrey, Neuenschwander, Pinana (verletzt), Kahun (gesperrt). – Praplan (Bern) wegen Unwohlsein nach dem 1. Drittel nicht mehr eingesetzt. – 23. Pfostenschuss Eggenberger (Lakers). – 36. Tor von Wick (Lakers) annulliert (Spiel schon unterbrochen). – 45. Lattenschuss Conacher, Lakers-Goalie Nyffeler lenkt den Abpraller ins eigene Tor. – Lakers von 58:14 bis 60:00 ohne Goalie, mit 6. Feldspieler. – 58:58 Time-out Lakers.

