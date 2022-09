Nach drei Niederlagen – Der SC Bern gibt sich gelassen Der Saisonstart ist dem SCB missglückt. Doch das Team befinde sich auf dem richtigen Weg, so die Überzeugung. Am Freitag treffen die Berner auf die Lakers. Angelo Rocchinotti

Berns Tristan Scherwey (l., im Duell mit Zugs Niklas Hansson) will nicht in Panik verfallen. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

«Wunderschön! Noch einmal!» Mit der Pfeife im Mund und an der Bande stehend treibt Johan Lundskog seine Jungs an. Der Schwede scheint mit der Trainingseinheit zufrieden. Überhaupt ist die Stimmung beim SCB gut. Nichts zeugt vom vierten verpatzten Saisonstart in Folge mit drei Niederlagen in Serie.