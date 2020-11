Die weiteren Spiele von heute im Überblick

Interessante Affichen präsentieren sich am heutigen Abend nicht nur in der Berner Postfinance-Arena. So gastiert beim EHC Biel beispielsweise der EV Zug, der bisher erst eine Partie in der laufenden Saison verloren hat.

In der dritten Partie des Abends empfängt die aufstrebende Mannschaft aus Fribourg den HC Ambri-Piotta. Über sämtliche Spiele informieren wir Sie hier laufend.