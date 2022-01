Tagestipp: «Bundesordner 2021» – Der satirische Blick auf 2021 Es ist wieder Zeit, die denkwürdigen Ereignisse des letzten Jahres satirisch einzuordnen. Die «Bundesordner»-Crew gastiert in Bern. Martin Burkhalter

Auch sie gehören zum diesjährigen «Bundesordner»-Ensemble: Pascal Dussex und Resli Burri von Les trois Suisses. Foto: PD

Einmal mehr schauen Kabarettistinnen, Liedermacher und Wortkünstler mit ihrem satirischen Blick aufs alte Jahr zurück: Klar wird es dieses Mal um Corona gehen, etwa um den «mächtigsten Risikopatienten der Welt», Joe Biden. Letztes Jahr fiel das beliebte Format aus, weshalb die «Bundesordner»-Crew heuer noch hungriger darauf ist, die denkwürdigen Ereignisse satirisch einzuordnen – von Verschwörungstheorien bis Klimawandel wird nichts ausgelassen. Bereits seit 2008 hat das Format seinen festen Platz im Programm des Casinotheaters Winterthur. Innerhalb einer Woche zimmern die Künstlerinnen und Künstler aus vielen Einzelnummern ein abendfüllendes Gesamtkunstwerk, mit welchem sie anschliessend auf Schweizer Tournee gehen. Am Dienstag kehren sie in Bern ein. Dieses Mal mit Les trois Suisses, Jess Jochimsen, Nils Althaus, Laurin Buser, Kathrin Bosshard, Lisa Christ, Anet Corti und Rebekka Lindauer. Der Anlass in Bern wird von der La Cappella veranstaltet. (mbu)

Martin Burkhalter

