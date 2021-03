Schulraum in Thunstetten – Der Sanierungsbedarf ist beträchtlich Die Zustandsanalyse zeigt, dass bei den Schulliegenschaften Handlungsbedarf besteht. Es geht vor allem um das Dorfschulhaus und das Schulhaus Thunstetten. Sebastian Weber

Hier soll die Schule künftig zentralisiert werden: Der Byfang in Bützberg. Foto: Marcel Bieri

In Thunstetten liegt die Zustandsanalyse aller Gemeindeliegenschaften vor. Diese weist, wie der Gemeinderat mitteilt, für die nächsten 10 bis 15 Jahre «einen beträchtlichen Sanierungsbedarf auf». Irgendeinen Bedarf gebe es bei jeder Liegenschaft, sagt Gemeindepräsident Hans-Peter Vetsch (SP). Bei einigen Gebäuden sei dieser aber grösser als bei anderen.

Gemeint sind hiermit auch die Schulliegenschaften, auf die vermutlich rund 50 Prozent aller Kosten entfallen würden, so Vetsch. Es geht dabei vor allem um das denkmalgeschützte Schulhaus Thunstetten und das ebenfalls unter Schutz stehende Dorfschulhaus Bützberg. Beide Gebäude seien in die Jahre gekommen und müssten nun saniert werden, sagt der Gemeindepräsident. Zudem müssten die Zugänge der Schulhäuser in absehbarer Zeit behindertengerecht gemacht werden.