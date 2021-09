Beratungshotline Ehe für alle – «Der Samenspender kann entscheiden, ob er mit dem Kind persönlichen Kontakt wünscht oder nicht» In der Schweiz ist die Ehe für alle ab nächstem Jahr möglich. Notarin Bigna Schwarz erklärt 9 Fragen rund um das Thema. Rahel Guggisberg

In Zukunft können lesbische Paare Kinder mittels Samenspender bekommen. Foto: Reto Schneider

1. Was passiert jetzt mit den eingetragenen Partnerschaften, die vor Annahme der Ehe für alle schon bestanden?

Die bisherigen eingetragenen Partnerschaften mitsamt den Regelungen, die die Partnerinnen oder Partner getroffen haben, bleiben genau so bestehen, wie sie sind. Gleichgeschlechtliche Paare werden aber die Möglichkeit haben, ihre Partnerschaft mit einer Erklärung auf dem Zivilstandsamt in eine Ehe umwandeln zu lassen.

Partnerschaften können aber künftig nicht mehr neu eingetragen werden. Für gleichgeschlechtliche Paare wird es nur noch die Ehe oder die Lebensgemeinschaft geben.

2. Wo sind denn die Unterschiede zwischen Ehe und eingetragener Partnerschaft?

Aus rechtlicher Sicht gibt es kaum Unterschiede: Die Voraussetzungen und das Prozedere für das Eingehen einer Ehe und einer eingetragenen Partnerschaft sind ähnlich, beide werden gleich besteuert, die Sozialleistungen sind weitgehend ähnlich geregelt, und das Erbrecht unter den Partnern ist genau gleich. Unterschiede gibt es bei den Güterständen. Was sich vor allem ändert, sind das Adoptionsrecht und der Zugang zur Fortpflanzungsmedizin.

3. Die sogenannte Stiefkind-Adoption war ja bereits möglich: Unter gewissen Voraussetzungen konnten leibliche Kinder des eingetragenen Partners adoptiert werden. Inwiefern wird das Recht auf eigene Kinder nun erweitert?

Neu haben lesbische und schwule Ehepaare die Möglichkeit, gemeinsam ein Kind zu adoptieren. Es werden genau die gleichen Voraussetzungen gelten wie das heute bereits bei heterosexuellen Paaren der Fall ist. Paare müssen seit mindestens drei Jahren einen gemeinsamen Haushalt führen, und beide müssen mindestens 28 Jahre alt sein. Der Altersunterschied zum Kind muss mindestens 16 Jahre und darf maximal 45 Jahre betragen. Neu haben die Frauen auch Zugang zur Samenbank in der Schweiz.

4. Die Samenspende war für heterosexuelle Paare ja schon möglich. Wie wurde ein Samenspender bisher ausgewählt?

Vom Spender werden die Personalien, die Ausbildung, der Beruf und das Aussehen registriert und beim eidgenössischen Zivilstandsamt hinterlegt. Neben medizinischen Kriterien, die erfüllt sein müssen, versucht man einen Spender zu wählen, der dem Vater ähnlich sieht. Kinder, die aus einer Samenspende entstanden sind, können, sobald sie volljährig sind, beim Zivilstandsamt die hinterlegten Informationen über den Vater erfragen.

5. Kann das Kind erzwingen, später mit dem biologischen Vater Kontakt zu haben?

Nein. Der Samenspender kann entscheiden, ob er mit dem Kind persönlichen Kontakt wünscht oder nicht. Auf jeden Fall ausgeschlossen ist eine Vaterschaftsklage. Der biologische Vater wird nie Alimente bezahlen müssen, und es entsteht zu ihm kein Erbrecht.

6. Kann man einen Spender wählen, zum Beispiel mit braunen Augen oder dunkler Haut?

Nein, in der Schweiz kann der Spender nicht ausgewählt werden; es gibt also keinen Katalog, den man durchblättern und den Mann auswählen kann, der einem am besten gefällt. Der geeignete Spender wird von Ärzten ausgewählt, die medizinische Kriterien, aber auch das Aussehen des Spenders berücksichtigen.

7. Wie sieht es im Erbrecht bei gleichgeschlechtlichen Frauen aus? Spielt es für die Kinder von lesbischen Eltern eine Rolle, ob die beiden Mütter verheiratet sind oder nicht?

Nein. Für das Kind spielt nicht das Verhältnis zwischen den Müttern oder auch den Vätern eine Rolle. Damit das Kind geschützt ist, muss es Eltern haben, rechtlich gesagt muss ein sogenanntes Kindsverhältnis bestehen. Und das entsteht bei einem gleichgeschlechtlichen Paar durch Adoption oder durch die Samenspende.

8. Gibt es allgemeine Tipps, die Sie Heiratswilligen mit auf den Weg geben können?

Juristinnen und Juristen sind keine Romantiker und wollen möglichst viel geregelt haben. Wenn ein Paar heiratet, stehen aber andere Gedanken im Vordergrund als «Was passiert, wenn wir uns trennen» oder «Was passiert, wenn jemand stirbt»? Und trotzdem ist es wichtig, dass man sich Gedanken macht und weiss, was in solchen Situationen passiert. Wenn ein Ehepaar die Ausgangslage und die Folgen kennt, ist es an ihnen, zu entscheiden, ob eine Regelung notwendig ist oder nicht. Es ist aber sicher besser, sich diese Fragen frühzeitig zu stellen, als dann, wenn es vielleicht bereits zu spät ist.

9. Wann empfehlen Sie welchen Güterstand?

Es gibt keine Pauschallösungen; es kommt immer auf die persönlichen Umstände an und darauf, was die Paare möchten. Es gibt aber Tendenzen: Verheiratete mit Kindern wählen oft die Errungenschaftsbeteiligung; bei Ehepaaren ohne Kinder ist eine Gütergemeinschaft naheliegend. Dabei wird kein Unterschied gemacht, wer was in die Ehe eingebracht, geerbt oder verdient hat. Alles gehört beiden Ehegatten gemeinsam, was aber gleichzeitig auch bedeutet, dass sie auch zusammen für alle Schulden haften. Den Güterstand kann man mit einem Ehevertrag jederzeit wechseln.

Neue Serie: Beratungshotline mit Bernischem Notariatsverband Infos einblenden RECHT einfach. Dies ist der Auftakt unserer neuen Serie. Wir besprechen hier aktuelle Rechtsfragen aus dem Leben. Das erste Thema ist die Ehe für alle. Die Vorlage wurde am Wochenende angenommen. Expertin Bigna Schwarz, Notarin und Mitglied des bernischen Notariatsverbands, erklärt Fragen rund um das Thema. Bigna Schwarz, Notarin. Foto: zvg

Rahel Guggisberg arbeitet bei der Nachrichten- und Wirtschaftsredaktion der «Berner Zeitung BZ». Ausgebildet als Lehrerin und Juristin, hat sie 2007 den Sprung in den Journalismus gemacht. Sie ist Dozentin für Wirtschaftsrecht an der Fernfachhochschule FFHS.

