Grand Prix, Frauenlauf & Co. – Der Run auf die Startplätze bleibt aus Nach zwei Jahren finden erstmals wieder grosse Volksläufe statt. Die Läuferinnen und Läufer reagieren zurückhaltend. Johannes Reichen

Am diesjährigen Kerzerslauf werden nicht nur die schnellsten Läufer (hier Joey Hadorn 2019) alleine laufen. Foto: Daniel Teuscher

Ob er etwas viel gejammert habe? Das fragt Urs Schwab am Schluss. Am Anfang hatte er gesagt: «Es ist nicht lustig.»

Seit 43 Jahren gehört Schwab zum OK des Kerzerslaufs. Also seit es ihn, den Lauf, gibt. In dieser Zeit kannte die Teilnehmerstatistik eigentlich nur eine Richtung. Fast jedes Jahr seit 1979 gab es einen neuen Rekord, zuletzt lag die Zahl der Anmeldungen jeweils bei gegen 10’000 Personen.

Nicht so dieses Jahr. In einer Woche findet die 42. Austragung statt. Die Teilnehmerzahl wurde auf 3900 beschränkt. «Wir dachten, dass die Plätze im Nu weg sind.» Bis jetzt haben sich aber gerade mal 2600 Läuferinnen und Läufer angemeldet. Die Anmeldefrist wurde verlängert. «Die Leute sind einfach skeptisch.»