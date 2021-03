Burgergemeinde Rohrbach – Der Ruhestand winkt Mehr als 25 Jahre betreute Ernst Beutler als selbstständiger Forstwart die Waldungen der Burgergemeinde. Jetzt hat er seinen Dienst quittiert.

In seinem Element: Ernst Beutler im Wald. Foto: Verena Nyfeler

Keiner kennt den Wald der Burgergemeinde so gut wie er: Ernst Beutler hat diesen über 25 Jahre lang als selbstständiger Forstwart betreut. An die 6000 Bäume oder umgerechnet 20’000 Kubikmeter Holz dürfte er in dieser Zeit geschlagen haben, haben die Burger ausgerechnet. Er habe auch schwierige und zum Teil gefährliche Räumungen mit viel Umsicht, Vorsicht und Können erledigt, halten sie fest – zum Beispiel nach dem Sturm Lothar im Dezember 1999, oder auch bei viel Schneedruck in harten Wintern.

Dazu unterhielt er die Wälder mit ihren Wegen und Strassen. Für solche Arbeiten kann die Burgergemeinde Rohrbach weiterhin auf Ernst Beutler zählen. Daneben freut sich der frischgebackene Pensionierte aber auf seinen neuen Lebensabschnitt, den er vermehrt mit seiner Familie verbringen will. Zudem will er in der Musikgesellschaft Rohrbach wieder aktiver tätig sein und die Kameradschaft pflegen. Er gehört ihr seit seiner Jugendzeit an.

Die Burgergemeinde Rohrbach besitzt 77 Hektaren Wald, die zum grössten Teil in der Einwohnergemeinde liegen. Wie sie die Forstwartung dort künftig organisiert, ist laut Präsident Hans Appenzeller noch nicht entschieden.

vnr