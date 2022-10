Fernwärme auf dem Bödeli – Der Ruf nach einem zweiten Holzschnitzelwerk Die Fernwärmeversorgung auf dem Bödeli wird aktuell mit bis zu 40 Prozent von Energie aus Gas und Öl betrieben, gleichzeitig müssten viele Anschlusswillige warten. Die FDP Unterseen übt Kritik. Samuel Günter

Blick auf das Hauptgebäude der Avari Fernheizwerk Jungfrauregion in Wilderswil. Foto: Hans Urfer

Bei der FDP Unterseen ist man mit der aktuellen Fernwärmeversorgung auf dem Bödeli nicht zufrieden. «Viele Eigenheimbesitzer in Unterseen und auch an anderen Standorten bekommen keinen Fernwärmeanschluss», erklärt Präsident Rolf Hänni gegenüber dieser Zeitung.

Für das Netz zuständig ist die Avari AG, die auch das Holzheizwerk in Wilderswil betreibt. Drei Viertel der Avari-Aktien sind in der Hand der Wärme Bödeli AG. Diese gehört zu 50 Prozent den Gemeinden Interlaken, Unterseen (je 19 Prozent) und Matten (12 Prozent). Die andere Hälfte der Aktien besitzt die EBL, die Genossenschaft Elektra Baselland).

Viele Anfragen

Die Besitzverhältnisse seien Teil des Problems, glauben die FDP-Verantwortlichen. So sei der Anschluss von Einfamilienhäusern wirtschaftlich wenig lukrativ und bleibe deshalb auf der Strecke. «Das mag unternehmerisch Sinn machen, ist aber ein Schlag ins Gesicht der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, die 2016 der Beteiligung an der Wärme Bödeli deutlich zustimmten», meint Hänni. «Viele mit der Überzeugung, bald ans Netz angeschlossen zu werden.»

«Die Nachfrage nach Neuanschlüssen ist seit Anfang Jahr in allen Wärmenetzen der Avari AG förmlich explodiert», hält Helmut Perreten, CEO der Industrielle Betriebe Interlaken AG (IBI), fest. Sie führt seit diesem Februar die Geschäfte der Avari. Liegenschaften, welche nahe am bestehenden Fernwärmenetz liegen, könnten aktuell an das Fernwärmenetz angeschlossen werden. «Im Einzelfall kann es aufgrund der grossen Nachfrage vorkommen, dass Anschlüsse auf das nächste Jahr verschoben werden müssen.» Für Liegenschaften ausserhalb des bestehenden Fernwärmenetzes sei kurzfristig kein Anschluss möglich. «Zuerst müssen die laufenden Anschlüsse sowie zusätzliche Wärmeproduktionskapazitäten geschaffen werden.»

Gas und Öl im Mix

Die FDP Unterseen kritisiert auch, dass das Fernwärmenetz in Unterseen und der Interlakner Herreny mit bis zu 40 Prozent mit Gas und Öl aufrechterhalten wird. Das sei an und für sich nicht ideal, aber im Hinblick auf die globale Situation mit drohendem Gas- und Strommangel besonders problematisch. Falls zu wenig Gas vorhanden wäre, müssten Ölbrenner einspringen.

«Damit Fernwärme als erneuerbar gilt, muss der Anteil erneuerbarer Energien bei mindestens 50 Prozent liegen.» Helmut Perreten, CEO Industrielle Betriebe Interlaken AG

Damit die Abwärme aus dem gereinigten Abwasser aus der ARA für die Fernwärme genutzt werden könne, sei ein Temperaturhub nötig. «Dieser Temperaturhub wird seit Inbetriebnahme des Wärmeverbunds in Unterseen mit Gas gemacht», erklärt Perreten. Gas werde auch als Redundanz eingesetzt, falls die Wärmepumpe in der ARA eine Störung habe. Anfänglich habe der Anteil Gas rund 20 Prozent ausgemacht. Im letzten Jahr sei er – aufgrund der vielen Neuanschlüsse – auf rund 35 Prozent gestiegen. «Damit Fernwärme als erneuerbar gilt, muss der Anteil erneuerbarer Energien bei mindestens 50 Prozent liegen. Diese Bedingung ist eingehalten.»

«Seit dem Start war klar, dass die Wärmepumpe den Wärmebedarf nicht voll abdecken kann und dass die stark schwankende Lücke über einige Jahre vorübergehend durch Gas geschlossen werden muss.» Jürgen Ritschard, Gemeindepräsident Unterseen

«Seit dem Start war klar, dass die Wärmepumpe den Wärmebedarf nicht voll abdecken kann und dass die stark schwankende Lücke über einige Jahre vorübergehend durch Gas geschlossen werden muss», hält Unterseens Gemeindepräsident Jürgen Ritschard gegenüber dieser Zeitung fest. «Der Netzausbau in Unterseen wurde vorangetrieben im Wissen, dass zu einem Teil mit Gas gearbeitet werden muss.»

Unter den gegebenen Rahmenbedingungen mache dies auch Sinn, weil im Endzustand ein möglichst grosses Wärmenetz angestrebt werde, welches dann kontinuierlich mit umweltverträglicheren Energieträgern betrieben werden könne. «Ohne vorübergehenden Einsatz von Erdgas wäre ein Netzausbau aus wirtschaftlichen Gründen nicht zu bewerkstelligen.»

Das Problem mit den Wärmepumpen

Die Versorgung des gesamten Siedlungsgebiets mit Fernwärme werde kontrovers beurteilt, meint Ritschard. «Letztlich ist es eine Kostenfrage – dies sowohl für die Hausbesitzer als auch für die Wärmelieferantin.» Da für Grundeigentümer keine Pflicht für einen Anschluss ans Fernwärmenetz bestehe, entscheidet letztlich der Hauseigentümer, ob er auf Fernwärme oder beispielsweise auf Luftwärmepumpen setze.

«Dabei ist genügend Holzschnitzel in der Region vorhanden, um den Anforderungen der Bevölkerung zu genügen.» Rolf Hänni, Präsident FDP Unterseen

«Momentan werden überall Wärmepumpen installiert, weil unklar ist, wann die Fernwärme zur Verfügung steht», meint FDP-Präsident Hänni. Dies sei ungünstig, weil dadurch der Anschluss an die Fernwärme für einzelne Liegenschaftsbesitzer teurer würde. «Dabei ist genügend Holzschnitzel in der Region vorhanden, um den Anforderungen der Bevölkerung zu genügen.»

Neues Heizwerk nötig

Für die FDP sei deshalb klar, dass es ein weiteres Heizwerk auf dem Bödeli brauche. «Das wird aber nicht geschehen, solange der Ausbau des Fernwärmenetzes nicht forciert vorangetrieben wird.» Auch hier seien die bestehenden Eigentumsverhältnisse nicht ideal. «Sie erlauben es den Bödeligemeinden nicht, selbstständig zu entscheiden, ob ein Ausbau mit einheimischer Holzenergie zu erfolgen hat.»

Auch die Gemeinden teilen die Meinung, dass ein neues Heizwerk wünschenswert sei. «Der Gemeinderat ist in voller Kenntnis des – vorübergehend – hohen Gasanteils und setzt sich vehement für ein zusätzliches Holzschnitzelwerk ein», erklärt Unterseens Gemeindepräsident. Gibt aber zu bedenken: «Die Einwohnergemeinde kann dabei als Minderheitsaktionärin nur beschränkt über ihren Sitz im Verwaltungsrat der Wärme Bödeli AG Einfluss nehmen.»

«Ein zusätzliches Heizwerk ist aufgrund der Nachfragen unumgänglich.» Lisa Randazzo-Anneler, Gemeindepräsidentin von Matten

Ähnlich klingt es bei den Nachbargemeinden. «Die Ergänzung des Netzes mit einem weiteren Werk, welches nachhaltigen Brennstoff verwertet, ist sicher sinnvoll», hält Interlakens Gemeindepräsident Philippe Ritschard fest. «Ein zusätzliches Heizwerk ist aufgrund der Nachfragen unumgänglich», meint gar Lisa Randazzo-Anneler, Gemeindepräsidentin von Matten. «Wir hoffen, dass bis 2035 das angestrebte Ziel, 70 Prozent des Wärmebedarfs aus erneuerbaren Energiequellen, umgesetzt werden kann.»

Birmse im Vordergrund, aber nicht gesetzt

Ein möglicher Standort ist die Birmse in Unterseen. Dieser Standort ist im überkommunalen Energierichtplan Bödeli festgehalten. «Allerdings erst planerisch und noch nicht als Festsetzung aufbereitet», wie Stefan Schweizer, Geschäftsführer Regionalkonferenz Oberland Ost, festhält.

Die Rolle der Regionalkonferenz Infos einblenden «Die Erstellung von neuen Fernwärmeanlagen bedingt einen längeren Planungsprozess, bei dem unterschiedliche Interessen – Standortfrage, Transporte, Grundeigentum und so weiter – aufeinandertreffen und nicht immer eine sofortige Realisierung ermöglichen», hält Stefan Schweizer, Geschäftsführer der Regionalkonferenz Oberland Ost, fest. Dies sei Teil des überkommunalen Richtplans Energie Bödeli. Dessen Umsetzung sei Aufgabe der Gemeinden. «Wir unterstützen die Gemeinden bei der Koordination und der planerischen Aufarbeitung von geeigneten Standorten.» Der Standort Birmse für ein Holzheizwerk sei Teil des Richtplans, allerdings planerisch noch nicht als Festsetzung aufbereitet. «Der Standort war im regionalen Richtplan für eine kombinierte Biogas- und Pelletproduktionsanlage vorgesehen, wobei die Abwärme aus dem Biogasblockheizkraftwerk an den Wärmeverbund im Steindler hätte abgegeben werden können», erklärt Schweizer. «Die Biogasanlage wurde aus diversen Gründen, unter anderem auch wegen privater Einsprachen, nicht realisiert.» Der Richtplan sieht noch einen weiteren möglichen Standort für ein Holzheizwerk vor. Dieser liegt ebenfalls in Unterseen – bei der ARA. «Planerisch ist dieser Standort allerdings erst als Vororientierung aufgenommen», erklärt Schweizer. «Heisst: Die Interessenabwägung ist nicht abgeschlossen.» (sgg)

Die Avari habe im Sommer ein entsprechendes Projekt gestartet, hält IBI-CEO Perreten fest. «Dort geht es darum, den besten Standort für eine weitere Heizzentrale zur Produktion von erneuerbarer Wärme zu finden.» Die Birmse sei ein möglicher Standort, der untersucht werde.

Die Birmse in Unterseen kommt als Standort für ein neues Holzheizwerk infrage. Foto: Bruno Petroni

Matten und Interlaken kommen dafür aber anscheinend nicht infrage: Philippe Ritschard und Lisa Randazzo-Anneler geben beide an, dass keiner der untersuchten Standorte auf «ihrem» Gemeindegebiet sei. Im Rahmen der Möglichkeiten wolle man aber den Prozess unterstützen.

«Sobald der geeignete Standort evaluiert ist, wird die Avari AG alles daransetzen, die Produktionsanlage schnellstmöglich zu realisieren.» Helmut Perreten, CEO Industrielle Betriebe Interlaken AG

Zuerst müsse jetzt der geeignete Standort gefunden werden, betont Perreten. Danach würden sämtliche nötigen Schritte angegangen, um eine Realisierung zu ermöglichen. «Die Gemeinde Unterseen arbeitet aktiv bei der Standortevaluierung mit», hält der IBI-CEO fest und verspricht: «Sobald der geeignete Standort evaluiert ist, wird die Avari AG alles daransetzen, die Produktionsanlage schnellstmöglich zu realisieren.» Dies dürfte allerdings mehrere Jahre dauern, meint Interlakens Philippe Ritschard. «Das aktuelle Versorgungsthema wird so leider nicht sofort gelöst.»

Samuel Günter ist Redaktor beim Berner Oberländer. Er berichtet schwergewichtig über Politik und Wirtschaft und betreut journalistisch die Lütschinentäler. Mehr Infos @Samuel_Guenter

