Wahlen in Kirchberg – Der Rückkehrer Walter Bütikofer hat in Kirchberg schon in verschiedensten Ämtern gewirkt. Auch im Gemeinderat war er viele Jahre lang. Nun will es der Landwirt nochmals wissen – und kandidiert fürs Präsidium. Regina Schneeberger

Walter Bütikofer wollte schon 2012 Gemeinderatspräsident werden. Nun startet er einen neuen Versuch. Foto: Nicole Philipp

Walter Bütikofer wusste schon in jungen Jahren, wie er auf sich aufmerksam machen kann. Als das Internet in den 90ern aufkam, baute sich der Landwirt ein zweites Standbein auf, machte Websites für verschiedene Firmen. Auch Kirchberg wollte er zu einem Auftritt im World Wide Web verhelfen. Während eine Gemeindewebsite heute selbstverständlich ist, stiess Bütikofer mit seiner Idee damals noch auf taube Ohren. Das hielt ihn aber nicht davon ab, die Sache eigenmächtig in die Hand zu nehmen. «Die Behörden fanden das nicht so lustig», erzählt er und lacht.