37. Spiezer WGA «ein Erfolg» – Der rote Ball war ein Glückstreffer – Rekord geglückt Über 3000 Besuchende und 5000 rote kleine Bälle: Mit diesen liess sich nicht nur im Lötschbergsaal einiges erleben. Der Runde bescherte den Spiezern an ihrer Messe auch eine riesige Chugelibahn. Jürg Spielmann

Die roten Bälle auf der selbst ernannten längsten Chugelibahn im Oberland im Blick: OK-Chef Valentin Bürki (l.) und Gewerbepräsident Patrick Jäger. Foto: Jürg Spielmann

«Die roten Bälle ziehen sich wie ein roter Faden durch die WGA, das haben sie toll gemacht», rühmte eine Spiezer WGA-Besucherin am Sonntagnachmittag die Aussteller. An jedem der 40 Stände der 37. Spiezer Waren- und Gewerbeausstellung liess sich mit dem Roten, der am Eingang abgegeben wurde, etwas erleben. Und gewinnen. Er förderte den Kontakt zwischen Gästen und Ausstellenden. «Wir bringen es ins Rollen», hiess den auch das Motto.