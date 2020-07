Naturphänomen auf Niederhorn – Das rote Naturschauspiel Auf dem Güggisgrat hinter dem Niederhorn präsentiert sich der Hohseil-See mal wieder in Rostfarbe. Begünstigt wurde die Grünalgen-Wucherung, welche den Farbstoff Hämatochrom entwickelt, durch die Sommerhitze und Regenfälle. Bruno Petroni

Das Hohseil-Seeli auf 1920 Meter über Meer ist zurzeit wieder ausgesprochen rot gefärbt. Ein Naturphänomen, das durch die Sommerhitze und somit erhöhte Überentwicklung der Algen erscheint. Foto: Bruno Petroni

Gerade mal eine Viertelstunde zu Fuss vom Bergrestaurant Niederhorn entfernt präsentiert sich in diesen Tagen mal wieder ein Naturschauspiel, das gerade bei längeren Hitzewellen auch in der Vergangenheit bereits zum Vorschein kam: Das auf halbem Weg zum Burgfeldstand liegende Hohseil-Seeli (1920 m) erleuchtet in Rot.