Die Erhöhung des Frauenrentenalters auf 65 ist eigentlich nur ein kleiner Reformschritt, dennoch scheiterten bereits zwei Versuche. Seit dem Frauenstreik scheint der Widerstand sogar noch grösser geworden zu sein. Warum?

Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass der Widerstand in jüngster Zeit gewachsen ist. Das hat wohl auch mit diesem Corona-Jahr zu tun. In den letzten 20 Jahren gehörten die Frauen eher zu den Gewinnerinnen auf dem Arbeitsmarkt. Von der aktuellen Krise sind nun Frauen stärker betroffen, vor allem jene mit Kindern. Sie hatten grössere Betreuungslasten zu tragen etwa in der Zeit, als die Schulen und Krippen geschlossen waren, selbst wenn dies in der Schweiz nur während einer relativ kurzen Zeit so war. Die Argumente für eine Angleichung des Rentenalters der Frauen an jenes der Männer haben sich dadurch allerdings nicht verändert.