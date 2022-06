Generalversammlung in Thun – Der Rekord der Avag war zweitrangig Die Avag will noch mehr Dienstleistungen im Umweltschutz erbringen. Sie nennt sich deshalb neu Avag Umwelt AG. Marc Imboden

Die Avag konnte bereits bisher mehr als bloss Kehricht verbrennen (im Bild ihre Kehrichtverbrennungsanlage in Thun). Punkto Umwelttechnologien will sie künftig aber noch einen Zacken zulegen. Foto: Markus Hubacher

Einen neuen Rekord konnte die AG für Abfallverwertung (Avag) am Donnerstag an der Generalversammlung vermelden. «Das Geschäftsjahr 2021 war das beste in unserer Geschichte», erklärte Verwaltungsratspräsident Beat Brechbühl vor mehr als 170 Aktionären und Aktionärinnen sowie Ehrengästen aus Wirtschaft und Politik in der ehemaligen Konzepthalle 6 in Thun. Der Konzernertrag konnte um 7,2 Prozent auf 58,28 Millionen Franken gesteigert werden, der Jahresgewinn um 8,4 Prozent auf 2,65 Millionen Franken. Die Avag erreichte dieses Spitzenresultat, weil sie 6 Prozent mehr Energie – Strom und Fernwärme – verkaufen konnte.