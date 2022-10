Wo im Oberland Treicheln entstehen – Der Reichenbacher Treichelmacher Er verwandelt in seiner Werkstatt flaches Blech in voll klingende Treicheln. Niklaus Wäfler aus Scharnachtal-Reichenbach ist seit Kindertagen fasziniert vom Instrument, das nicht mit einer Glocke zu verwechseln ist. Hans Peter Roth

Niklaus Wäfler zeigt in seiner Werkstatt in Scharnachtal-Reichenbach, wie man ein Blech zu einer Treichelhälfte formt. Foto: Hans Peter Roth

Unter seinem Haus in Scharnachtal schliesst Niklaus Wäfler eine unscheinbare Tür auf. Sie führt in seine Werkstatt, eine Schmiede. Doch der Wegmeister im Dienste von Reichenbach im Kandertal macht hier mehr, als im Auftrag der Gemeinde beschädigte Wanderwegtörli, Abfallkübel und andere metallene Utensilien zu reparieren. Stück für Stück fertigt Niklaus Wäfler in Handarbeit Treicheln.