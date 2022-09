Günstigeres lesen mit «Hochformat» – Der Recap der Woche – nicht nur für Studierende Der Newsletter «Hochformat» bietet wöchentlich die spannendsten Geschichten, interessante Artikel zum Thema Mental Health sowie Event-Tipps. Zum Studienstart profitieren Leserinnen und Leser unter 25 Jahren ausserdem von einem vergünstigten Monats-Abo. Anbei die Leseprobe des aktuellen Newsletters. Annick Senn

In Italien stehen die Parlamentswahlen an und die Linke scheint durch mangelnde Parteieinigkeit kläglich zu scheitern. Anstatt gemeinsam gegen die extreme Rechte zu kämpfen, zanken sich die Parteien des progressiven Lagers lieber untereinander.

Foto: Screenshot Filter: Tamedia

Die Umfragen rund um die Parlamentswahlen in Italien am 25. September zeigen: Die Chancen für die Linke auf einen Sieg sind nahezu erloschen. Und das haben sie sich zumindest teilweise selbst zuzuschreiben.

Das Wahlprinzip Italiens (genannt Rosatellum) ist ein Mix aus Majorz und Proporz. Durch dieses Regel werden feste Grosskoalitionen, wie die Rechte eine bildet, belohnt und Einzelgänge, wie sie die Linke derzeit aufführt, bestraft. Obwohl die Linke mit drei ehemaligen Premiers an der Spitze auftritt (oder vielleicht gerade deswegen), gehen sie im Kampf um die Aufmerksamkeit gegen die Frau, die die neue Rechte anführt, Giorgia Meloni, unter. Von Meloni heisst es, der grosse Konsens im Volk sei darauf zurückzuführen, dass ihre Partei Fratelli d’Italia, gegründet 2012, noch nie in der Verantwortung gestanden habe. Foto: Screenshot

Foto: Paul Zinken (Keystone) Filter: Tamedia

Im Iran ist eine junge Frau gestorben, weil ihr Kopftuch nachlässig gebunden war. Der Tod der 22-jährigen Mahsa Amini, die wegen ihrer «unsittlichen» Bekleidung von Tugendwächtern offenbar zu Tode geprügelt worden ist, hat zu Protesten im Land geführt. Unser Autor, Tomas Avenarius, hat die Situation analysiert und schreibt: «Allein die Tatsache, dass die iranische Führung im 21. Jahrhundert noch Sittenpolizisten auf die Strasse schickt, zeigt, dass dieses Gesellschaftssystem, abgesehen vielleicht von der frühen Anfangszeit, bis heute keine umfassende Akzeptanz bei den Iranern findet.» Foto: Paul Zinken (Keystone)

Foto: Igor Kowalenko (EPA) Filter: Tamedia

Das Parlament in Kasachstan benennt die Hauptstadt von Nur-Sultan zurück zu Astana um. Kasachstans Hauptstadt wurde 1997 zur Kapitale des Landes und sollte Akmola heissen: «Weisses Grab». Da der Name allerdings makaber erschien und nicht angemessen für eine repräsentative Stadt war, wurde sie im Jahr darauf umbenannt in Astana. Die Stadt wurde nach den Vorstellungen von Präsident Nursultan Nasarbajew geschaffen, der mehr als zwei Jahrzehnte im Amt war. Obwohl er sich 2019 als Staatschef von seinem Amt zurückzog, blieb er weiterhin «Anführer der Nation». Die Hauptstadt wurde infolgedessen ihm zu Ehren umbenannt: Astana wurde Nur-Sultan. Jetzt, nur drei Jahre später, wird der Name der kasachischen Hauptstadt erneut rückabgewickelt: Nur-Sultan wird wieder Astana heissen.

GOOD TO KNOW

Foto: Saskja Rosset Filter: Tamedia

Aufmarsch der Frauen im Militär

Das Männer-Image des Schweizer Militärs befindet sich im Wandel: Als wie mehr Frauen melden sich für den Dienst freiwillig an. Zur Sommer-RS im Juli traten 244 Frauen an, so viele wie nie zuvor. 2020 waren es noch 171, 2021 bereits 212. Insgesamt liegt der Anteil der Rekrutinnen inzwischen bei rund drei Prozent. Die Motive sind so verschieden wie ihre Bewerberinnen: Eine von ihnen ist Victoria - sie besucht derzeit noch das Gymnasium und möchte die RS als Vorbereitung ihres Medizinstudiums nutzen. Hauptadjutant Martina Mayer (sie möchte explizit in der männlichen Form angesprochen werden) sagt «Klar gibt es auch unangenehme Situationen in der Ausbildung, man friert und ist müde. Doch man lernt auch, mal die Zähne zusammenzubeissen und eine Sache durchzuziehen».

Dennoch scheint das Militär der Entwicklung immer noch etwas hinterherzuhinken: Wege zu Toiletten sind länger und dumme Sprüche von männlichen Rekruten sind leider immer noch Realität für viele Frauen im Militär.

FUN FACT

Der perfekte Pizzateig

Das zumindest sagen die Macher (Nathan Myhrvold und Francisco Migoya) hinter dem Buch «Modernist Cuisine». Sie haben 500 Experimente durchgeführt und sind zum Schluss gekommen: 45 Sekunden mit einer herkömmlichen Küchenmaschine kneten reichenaus. Hätte das mal jemand früher gewusst…

WAS GEHT?!

MITTWOCH 28. SEPTEMBER 2022 –– DOORS: 19h00, GROSSE HALLE BERN

Das erste Rollschuh Konzert in der grossen Halle

Ein Konzert auf Rollschuhen erleben? Das ist nächste Woche in der grossen Halle in Bern mit People the People möglich.

LASS UNS REDEN

Foto: Imago images/Cavan Images Filter: Tamedia

Sei wenigstens ehrlich!

«Sorry, ich muss heute doch länger arbeiten als geplant» ist das alte «Ich habe Verdacht auf Corona». Diese kleinen Alltags Schwindeleien haben uns schon manches Mal vor unserer eigenen Unlust gerettet. Aber warum können wir nicht einfach ehrlich sagen, wenn wir keinen Bock haben? Diese Frage hat sich auch unsere Autorin Kathrin Hollmer, in ihrem Plädoyer für mehr Ehrlichkeit beim Absagen gestellt und findet: «Wer ehrlich ohne Ausrede absagt, macht es für alle Beteiligten in Zukunft einfacher, die Wahrheit zu sagen. Vielleicht überlegt die andere Person auch gerade, mit welcher Ausrede sie absagt, und freut sich über den freien Abend.»

TIPP DER WOCHE

Wir erzählen dir mit einem Augenzwinker auf welche Persönlichkeiten du dich wirklich vorbereiten musst für den Semesterstart

Das neue Semester beginnt. Wahrscheinlich bist du etwas nervös und neugierig. Auf wen trifft man in den Hörsälen? Wir haben versucht, sie zusammenzutragen– von der Pausen-Einforderin bis zum notorischen Zuspätkommer. Die ganze Liste findest du hier.

