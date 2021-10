Schweizer CBD-Produzenten unter Druck – Der Rausch ums Wunderkraut ist vorbei Die Schweiz ist führende Herstellerin von legalem «Marihuana light» – doch jetzt macht eine Firma nach der anderen Konkurs. Und: Wie gut wirkt das Allheilmittel CBD wirklich? Tina Huber

«Am Anfang sind wir in der Küche gestanden und haben experimentiert»: Mitarbeiter und Helfer der BergBlüten bearbeiten die getrockneten Hanfzweige. Foto: Remo Inderbitzin

In einer rastlosen Gesellschaft ist CBD zur Lifestyle-Arznei geworden. Ein Wundermittel, das alle möglichen Leiden lindern soll: Schlafstörungen, Akne, Wechseljahrbeschwerden; es soll länger jung halten, und in Foren wird sogar eine positive Wirkung bei Krebs diskutiert. Boutiquen, die an Kosmetiksalons erinnern, verkaufen die Blüten in allen Varianten und für gutes Geld: als Öl oder Tee, Fruchtgummi oder Gesichtscreme. Oder im vorgerollten, ganz legalen Joint. Es gibt spezielle Linien für Hunde und Katzen, Sportler nutzen es zur besseren Regeneration.