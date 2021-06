Zwieselberg und Reutigen – Der Rat ist auf Brautschau Der Gemeinderat möchte künftig mit dem Nachbarn Reutigen zusammenspannen. Gemeinsame Gespräche für eine allfällige Fusion sind angelaufen. Stefan Kammermann

Die Gemeinde Zwieselberg will mit der Gemeinde Reutigen fusionieren. Foto: PD

«Wir sind in Sachen Fusionsabklärungen aktiv geworden», sagte Gemeindepräsident Hanspeter Iseli am 23. Juni an der Gemeindeversammlung in Zwieselberg. Damit sprach er den Auftrag an, den die Exekutive vor rund eineinhalb Jahren von der Bevölkerung erhalten hat. «Der Gemeinderat von Reutigen bekundet den politischen Willen, das Projekt anzugehen», fuhr Iseli fort.

Kein Interesse zeigte dagegen die Gemeinde Wimmis. Wie der Gemeindepräsident weiter ausführte, hat im Mai eine erste Sitzung zwischen den beiden Nachbargemeinden stattgefunden. «Damit ist der Start für entsprechende Abklärungen gemacht», hielt er fest.