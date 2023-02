Fernsehwerbung für Bodyguards – Der rätselhafte Spot vor der «Tagesschau» Eine Sicherheitsfirma wirbt auf SRF zur besten Sendezeit. Wer steckt dahinter? Und wer braucht in der Schweiz überhaupt Personenschutz? Chris Winteler

Werbung der Sicherheitsfirma: VIP in Begleitung von Personenschützern. Foto: Vüch AG

«Wer im Licht der Öffentlichkeit steht, sollte sich vor den Schattenseiten schützen können», sagt die Stimme aus dem Off. Ein Mann in Anzug und Krawatte steigt in die wartende Limousine, entflieht dem Blitzlicht der Paparazzi. Er trägt eine Sonnenbrille, mitten in der Nacht. Der Mann greift auf dem Rücksitz in eine Schale mit Nüsschen, nippt an einem Glas mit Zitronenschnitz, gönnt sich einen Powernap – während der Wagen Richtung Tessin gleitet. Der schwarze Mercedes mit St. Galler Kennzeichen hält vor einem Hotel: Flankiert von sieben Bodyguards, spaziert der Mann durch den Park. «Schützen Sie sich!», sagt die Stimme aus dem Off.