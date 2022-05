Tagestipp: «This Much I Know to Be True» – Der Prinz der Düsternis hat Humor Nick Cave im Kino: Der kunstvolle Dokumentarfilm «This Much I Know to Be True» gibt Caves Musik und ihrer Entstehung eine Bühne. Er läuft einmalig im Kino Rex. Sarah Sartorius

Wie entsteht ein Song? Nick Cave und Warren Ellis geben Einblick in ihre Arbeitsweise. Foto: zvg

Nick Cave hat ein neues Hobby: Töpfern. Die Lebensphasen des Teufels hat er in anmutigen Tonfigürchen verewigt. Aber der erste Blick täuscht: Wie immer beim australischen Sänger und Musiker blitzt in aller Ernsthaftigkeit sein staubtrockener Humor auf, wenn er selbstironisch über seine Kunst spricht. Was natürlich nicht für die Dringlichkeit seiner Musik gilt. Im Dokumentarfilm «This Much I Know to Be True» von Andrew Dominik, einem engen Vertrauten Caves, der bereits den Film «One More Time with Feeling» mit ihm gedreht hat, stehen die beiden letzten Alben «Ghosteen» und «Carnage» im Zentrum. In faszinierend inszenierten Liveaufnahmen im Studio werden die Songs lebendig, in Gesprächen mit Cave und dem musikalischen Mastermind Warren Ellis – der dem Sänger oftmals charmant die Show stiehlt – erfährt man Erstaunliches über die Zusammenarbeit der beiden. (sas)

