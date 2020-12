Rücktritt in Mötschwil – Der Präsident ohne Gemeinde Felix Röthlisberger hört gezwungenermassen auf: «Seine» Gemeinde Mötschwil fusioniert mit Hindelbank und verschwindet. Cornelia Leuenberger

Felix Röthlisberger: Diese Woche noch Gemeinderatspräsident von Mötschwil, nächste Woche Gemeinderat in Hindelbank. Foto: Beat Mathys

Amtsmüde? Nein, das ist Felix Röthlisberger nicht. Er zieht auch nicht aus «seinem» Ort weg oder leidet unter der Doppelbelastung von politischem Mandat und Erwerbstätigkeit. Der Grund, warum er sein Amt abgibt, ist ein ganz anderer – und ein eher seltener: Röthlisberger kommt buchstäblich die Gemeinde abhanden. Auf den 1. Januar 2021 wird Mötschwil ein Ortsteil von Hindelbank. Und wo keine Gemeinde und kein Gemeinderat mehr sind, braucht es auch keinen Gemeinderatspräsidenten mehr.

Seit 2005 ist Felix Röthlisberger mit seiner Familie im Kreuzweg daheim. Er wohnt in der umgebauten Käserei, nur ein paar Schritte vom alten Schulhaus entfernt, in dem sich die Bürgerinnen und Bürger von Mötschwil jeweils zur Gemeindeversammlung trafen. Im vergangenen November zum letzten Mal. Wehmütig ist Röthlisberger ob der Veränderung nicht. «Die Fusion mit Hindelbank ist klar der Höhepunkt meiner Zeit als Gemeinderatspräsident», sagt er. Und fügt an, dass er das Zusammengehen mit der grösseren Nachbarin nicht immer goutierte. Als vor 10 Jahren ein erster Annäherungsversuch scheiterte, gehörte er zu denen, die sich darüber freuten.