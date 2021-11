Nach Rauswurf des Migros-Aare-Chefs – Der Präsident geht auf Tauchstation Dass Anton Gäumann bei der Migros Aare gehen musste, erwähnt die Migros-Zeitung in einem halben Satz. Und Genossenschaftspräsident Thomas Aebersold schweigt eisern. Adrian Hopf-Sulc Carlo Senn

In Bern ein einflussreicher Mann: Thomas Aebersold, Rechtsanwalt und Präsident der Migros Aare. Foto: Nicole Philipp (Archiv)

Per 15. November wurde der Migros-Aare-Chef Anton Gäumann in Frühpension geschickt. Er hatte Firmenaufträge an seine Ehefrau nicht vollständig offengelegt. Nach fünf Jahren im Amt musste er deshalb gehen.

«Die Migros gehört den Leuten», ist der Leitspruch des orangen Riesen: Die Migros ist eine Genossenschaft und nimmt jede und jeden als Mitglied auf. Mit teuren Kampagnen betont sie das gerne.

Über die Absetzung ihres Chefs lässt die Migros Aare ihre Mitglieder allerdings mehrheitlich im Dunkeln. Das «Migros-Magazin», das am Montag nach dem Abgang erschien, erwähnte diesen mit keinem Wort. In der Ausgabe vom vergangenen Montag fällt der Name Gäumann dann ein einziges Mal: «Reto Sopranetti leitet die Direktion Retail und hat per 15. November die interimistische Nachfolge von Anton Gäumann als Geschäftsleiter der Migros Aare übernommen.» Schreibt die Migros, weshalb Gäumann weg ist? Fehlanzeige.