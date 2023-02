HV Turnverein Allmendingen – Der Präsident berichtet und wird geehrt Nach zwei Jahren konnten sich die Mitglieder des Turnvereins Allmendingen wieder physisch zu einer Hauptversammlung treffen. Präsident Thomas Ramseier hatte Erfreuliches zu berichten.

Präsident Thomas Ramseier führte nicht nur durch die Hauptversammlung des Turnvereins Allmendingen, sondern wurde auch für sein langjähriges Engagement geehrt. Foto: PD

«Wie langsam du auch läufst, du schlägst alle, die zu Hause bleiben!» Mit diesen Worten eröffnet der Präsident Thomas Ramseier die Versammlung des Turnvereins Allmendingen, wie der Verein in einer Mitteilung schreibt. Nach zwei Jahren ohne physische Hauptversammlung ist es ein speziell schönes Gefühl, gemeinsam im grossen Saal des Restaurants Kreuz in Allmendingen zusammenzukommen, auf das vergangene Jahr zurückzublicken und das bevorstehende Jahr zu planen.

Im Jahr 2022 habe sich nicht nur das Leben an und für sich, sondern auch der Turnbetrieb wieder normalisiert. «So konnten wir an zwei Turnfesten, dem Kantonalen in Lyss-Aarberg sowie am Oberländischen in Frutigen, erfolgreich teilnehmen», schreibt der Verein. «Seit dem Herbst 2022 laufen auch wieder die Unihockey- und die Volleyball- Meisterschaften.» Wo der TV jeweils mit einer Mannschaft dabei sei.

Gesunde Finanzen dank Helfereinsätzen

«Die Vereinsfinanzen sind dank unseren gewohnten wie auch neuen Helfereinsätzen im Lot», halten die Verantwortlichen fest. «So haben wir am Thunfest hinter dem Rathausplatz einen erfolgreichen Wirteeinsatz geleistet.» Auch der traditionelle Lottomatch habe durchgeführt werden können. «Des Weiteren halfen wir bei der Coop-Neueröffnung in Allmendingen und auch in der Fussball-WM-Bar im Restaurant Kreuz.»

Barbara Pfister wurde für 25 Jahre Leitungstätigkeit für den TV Allmendingen geehrt. Foto: PD

Ein «grosses Dankeschön» richtete Ramseier auch an alle Leiterinnen und Leiter, ohne die ein erfolgreicher Turnbetrieb nicht möglich wäre. «Als gutes Beispiel konnten wir Vorstandsmitglied und Leiterin Barbara Pfister für 25 Jahre Leitertätigkeiten ehren.» Zudem wurde auch der Präsident selbst für 20 Jahre Vorstand geehrt.

Der Mitgliederbestand, ohne Gönner, sei von 191 im Jahr 2021 auf 213 im Jahr 2022 gestiegen. «Vor allem die jüngeren Kinder sind für diesen erfreulichen Anstieg verantwortlich.» Unter dem Ausblick für das Jahr 2023 sind neben den jährlichen Anlässen vor allem der Besuch am Zürcher Kantonalturnfest in Dägerlen, die Durchführung der Delegiertenversammlung des Turnverbands Berner Oberland, aber auch der Unterhaltungsabend im November zu erwähnen. Zudem werde eine Neunerdelegation am Welt-Turnfest, der Gymnaestrada, in Amsterdam teilnehmen.

PD/sgg

