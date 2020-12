Sie erbeuteten 180’000 Franken – Der Polizei gingen zwei «falsche Polizisten» ins Netz Betrüger riefen in der Region Bern bei hunderten Frauen mit älter klingenden Vornamen an, um an ihr Geld zu kommen. Nun konnte die Polizei zwei von ihnen überlisten.

Die «falschen Polizisten» halten ihre Opfer möglichst lange am Telefon, damit diese nicht die Möglichkeit haben, jemand anderes zu kontaktieren. (Symbolbild) Foto: iStock

Seit Anfang November 2020 verzeichnet die Kantonspolizei Bern einen starken Anstieg von Meldungen zu Anrufen von sogenannten falschen Polizisten: gegen 450 Meldungen gingen von Leuten ein, die die Betrugsmasche durchschaut hatten; davon allein über 360 aus der Stadt und Agglomeration Bern.

Grossmehrheitlich wurden dabei Frauen mit älter klingenden Vornamen angerufen. In fünf Fällen gelang es der Täterschaft, ihre Opfer dazu zu bewegen, auf der Bank Bargeld abzuheben und an einem Ort zu hinterlegen. Die Beute beläuft sich auf rund 180'000 Franken.

Täter setzen Opfer unter immensen Druck

Die Ermittlungen gegen die Täter gestalten sich «schwierig und aufwändig», wie die Polizei in einem Communiqué schreibt. Die Täterschaft agiere einerseits sehr vorsichtig und breche den Kontakt zu potentiellen Opfern ab, wenn sie vermute, dass die Polizei eingeschaltet worden sei.

Andererseits würden die Täter ihre Opfer unter einen immensen Druck setzen und sicherstellen, dass die Opfer bis zur erfolgten Übergabe des Geldes permanent mit ihnen am Telefon blieben und somit kaum Möglichkeit haben, jemand anderes zu kontaktieren oder mit jemandem darüber zu sprechen.

«Falsche Polizisten» sind leicht zu durchschauen Infos einblenden Um die Bevölkerung weiter auf die Betrugsmasche der «falschen Polizisten» zu sensibilisieren, werden Mitarbeitende der Kantonspolizei Bern in den kommenden Tagen und Wochen an verschiedenen Standorten im Kanton Bern präsent sein und im direkten Gespräch mit der Bevölkerung auf das zentrale Merkmal aufmerksam machen: Wenn ein «Polizist» oder eine «Polizistin» - wahrscheinlich auf hochdeutsch - am Telefon Ihr Geld oder Ihre Wertsachen will, dann ist es ein Betrug.

Dennoch gelang es der Polizei am Dienstag vor einer Woche, zwei mutmassliche Täter zu identifizieren. Die Männer waren unterwegs zu einer Frau in Bern, die von den «falschen Polizisten» kontaktiert und dazu gebracht worden war, auf der Bank 20'000 Franken abzuheben.

Die Frau schöpfte indes noch rechtzeitig Verdacht und konnte sich bei der Polizei melden. Die beiden Abholer – also jene Täter, die das hinterlegte Geld behändigen und an die Hintermänner übergeben sollen – wurden schliesslich beim Wohnort der Frau angehalten und festgenommen. Die beiden 44- bzw. 31-jährigen Männer wurden durch die kantonale Staatsanwaltschaft für Wirtschaftsdelikte verhaftet und befinden sich in Untersuchungshaft.

chh/sda