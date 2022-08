Schweizer Erfolg bei Gleitschirmrennen in Italien – Der Poker ist aufgegangen Bis zur letzten Sekunde war das Rennen am 4. Dolomiti Superfly offen. Schliesslich gewann Christian «Chrigel» Maurer das Herzschlagfinale knapp. Bruno Petroni

Sieg am 4. Dolomiti Superfly: Chrigel Maurer hatte einmal mehr die Nase vorne – wenn auch knapp. Foto: Bruno Petroni

Es war ein Hitchcock-Finale, am 4. Dolomiti Superfly: Nach 80 Stunden Renndauer flogen der italienische zweifache Weltcupsieger Aaron Durogati und Christian «Chrigel» Maurer aus Frutigen auf das Ziel in Löweneck zu. Letzterer kam vom 2347 Meter hohen Favort auf ebendieser Höhe hoch über dem Ziel an, während Durogati, der etwas östlicher geflogen war, nur einen Kilometer vor dem Ziel die Höhe ausging – er musste landen und diesen verbleibenden Kilometer ins Ziel zu Fuss rennen. Es reichte dem Italiener schliesslich nicht mehr. Maurer flog nach 3 Tagen, 8 Stunden und 35 Minuten in grosser Höhe in den ein Kilometer grossen Zielkreis hinein (siehe Bild unten) und sicherte sich so den Sieg.