Musikfestwoche Meiringen - Der Poker geht auf

Über neun Tage wird das Oberhasli von der klassischen Musik erfasst. Die Konzerte und Anlässe in der Übersicht (wenn nicht anders angegeben, ist der Durchführungsort die Michaelskirche Meiringen): Freitag, 2. Juli, 19 Uhr, «Der goldene Bogen»; Samstag, 3. Juli, 19.30 Uhr, «Im Wandel der Zeit»; Sonntag, 4. Juli, Matinee, 11 Uhr, «Winterreise»; Sonntag, 4. Juli, 17.30 Uhr, Hasliberg, «Fanfare Transfigurée – Goldene Klänge auf dem Gipfel»; Montag, 5. Juli, 18 Uhr, Grandhotel Giessbach, «Die Verwandlung»; Dienstag, 6. Juli, 19.30 Uhr, «Couleurs Changeantes»; Mittwoch 7. Juli, 19.30 Uhr, «Wege aus der Romantik»; Donnerstag 8. Juli, 19.30 Uhr, «Variationen»; Freitag 9. Juli, 19.30 Uhr, «Metamorphosen»; Samstag, 10. Juli, Matinee, 11.30 Uhr, «Podium der Jugend»; 19.30 Uhr, «Panta Rhei»; 16 Uhr, Tramhalle Meiringen, Abschlussaufführung Klangwerkstatt «Verwandlung».

Weiter finden drei Anlässe in der Geigenbauschule Brienz statt: jeweils um 16 Uhr am Mittwoch, 7.,

Donnerstag, 8., und Freitag, 9. Juli.

Im Vorverkauf können Tickets via Kulturticket (Kulturticket.ch, Telefon 0900 585 887 oder die Vorverkaufsstellen) oder bei Haslital Tourismus am Bahnhofplatz 12 in Meiringen gekauft werden.

Weiter findet auch wieder die Klangwerkstatt statt. Sie richtet sich an Kinder ab Schulalter und findet vom 5. bis zum 9. Juli täglich von 9 bis 16 Uhr statt. «Mit Klängen und Rhythmen, mit Pinsel und Farbe, mit Worten und Liedern, mit Tanzen und Spielen wird in den sechs Tagen Kinder-Klangwerkstatt so manches verwandelt», so die Veranstalter. (pd/ngg)