«Eisbrecher» – Der Podcast mit Arno Del Curto Keiner prägte das Schweizer Eishockey so wie er, doch sein Abgang in Davos war schmerzhaft. Im Podcast spricht er offen über Hochs und Tiefs – und seine neusten Projekte. Simon Graf

Mit seinem Enthusiasmus trieb er den HCD zu sechs Meistertiteln: Arno Del Curto im Final 2015 gegen den ZSC. Foto: Doris Fanconi

Keiner prägte das Schweizer Eishockey der Neuzeit so sehr wie Arno Del Curto. Der Engadiner führte den HC Davos mit seinem Enthusiasmus und seiner Hartnäckigkeit zu sechs Meistertiteln und fünf Spengler-Cup-Siegen und setzte mit seinem Tempospiel neue Massstäbe.

Doch sein Abgang in Davos war unschön, sein Comeback beim ZSC scheiterte. Im «Eisbrecher» spricht der 65-Jährige nicht nur über seine Erfolgsformel, sondern auch ganz offen über diese schwierigen Zeiten. Und wieso er erst allmählich begriff, was dazu geführt hatte.

Inzwischen ist Del Curto mit sich im Reinen und hat schon wieder neue Projekte angegriffen. Bald erscheint seine Biografie. Zusammen mit Ex-Spieler Marcel Niederer baut er das 2016 abgebrannte Posthotel in Arosa wieder auf. Er hat seinen Elan wiedergefunden – und auch die Freude am (NHL-)Eishockey.

Könnte er sich sogar vorstellen, nochmals an die Bande zurückkehren? Wie eng begleitet er seinen Sohn Yannick, der inzwischen auf Juniorenstufe coacht? Und was bereut er am meisten? Hören Sie doch selbst! Del Curto spricht ohne Punkt und Komma, so, wie man das von ihm kennt.

