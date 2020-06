Waldegg in Burgdorf – Der Platzwart wurde entlassen Der TCS-Camping Waldegg in Burgdorf öffnet am 6. Juni zwar, doch dem Platzwart wurde jetzt fristlos gekündigt. Für böse Worte sorgt auch das Projekt eines Pétanque-Platzes. Urs Egli

Idylle für die Gäste des TCS-Campings Waldegg in Burgdorf. Doch zwischen dem Betreiber und dem Platzwart kam es zum Zerwürfnis. Foto: Beat Mathys

Das Gastspiel von Georgios Kypriotis dauerte nur gerade ein gutes Jahr. Im April 2019 übernahm der Mann als Platzwart die Führung des TCS-Campings Waldegg in Burgdorf. Zuvor hatte der Koch in der Taverna Aphrodite an der Hofstatt original griechische Spezialitäten zubereitet. Der gebürtige Grieche wollte dann aber etwas Neues ausprobieren. Und zwar an einem Ort, den er als kleines Paradies direkt an der Emme bezeichnete. Jetzt hat er dieses Paradies unfreiwillig verlassen müssen. «Wir haben den Vertrag mit Platzwart Georgios Kypriotis fristlos gekündigt», sagt Leander Gutzwiller. Er ist Präsident des TCS-Camping-Clubs Biel-Seeland, zu dem auch der Campingplatz in der Waldegg gehört. Der Club ist Baurechtsnehmer, Grundeigentümerin ist die Burgergemeinde Burgdorf.