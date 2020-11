Betreiber hatten schon aufgebaut – Der «Platzhirsch» darf keinen Glühwein verkaufen Der Regierungsstatthalter erteilt dem Pop-up «Platzhirsch» auf dem Waisenhausplatz keine Genehmigung. Das kommt überraschend – vor allem für die Betreiber. Benjamin Lauener

Beim Openheim-Brunnen sollte eigentlich der «Platzhirsch» stehen, aber er war immer noch zu nah am Weihnachtsmarkt. Foto: Christian Pfander

Auf dem Waisenhausplatz wird in diesem Winter kein Glühwein verkauft. Das Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland verwehrt den Betreibern des Pop-ups «Platzhirsch» die Genehmigung. Der Abstand zum Weihnachtsmarkt sei zu klein, begründet das Amt seinen Entscheid.

Betreiber Olivier Jaggy ist genervt, vor allem, weil die Vorbeurteilung des Regierungsstatthalters positiv ausgefallen sei. «Ich habe seit der Beurteilung vor drei Wochen keine Sekunde daran gedacht, dass wir die definitive Bewilligung nicht erhalten könnten.»

Fonduechalet genehmigt

Entsprechend begannen am Montag die Aufbauarbeiten für das temporäre Restaurant. Am Dienstagabend bekam Jaggy einen Anruf von Regierungsstatthalter Christoph Lerch (SP). Das Pop-up «Platzhirsch» werde nicht genehmigt. «Ihm die Leviten zu lesen, steht mir nicht zu», so Jaggy, «aber ich habe ihm die Sachlage nochmals erklärt.» Lerch versprach, sich das Ganze nochmals zur überlegen.