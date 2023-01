Lauberhornrennen in Wengen – Der Pistengeneral a. D. wird 85-jährig Fredy Fuchs, der die Lauberhornrennen an vorderster Front mitgeprägt hat, wird am Dienstag, 10. Januar, 85 Jahre alt. Ueli Flück

Er hat Grund zum Feiern: Fredy Fuchs, der Spuren im alpinen Skisport hinterlässt, wird 85-jährig. Foto: Ueli Flück

Fredy Fuchs wuchs in Wengen mit den Ski an den Füssen auf und träumte davon, einmal am Lauberhornrennen starten zu können. Der Traum ging in Erfüllung – als 21-Jähriger, der die Lehre zum Mechaniker in der WAB-Werkstätte bereits abgeschlossen hatte, startete er am Hore-Renne. Mit dem 19. Rang qualifizierte er sich auf Anhieb für die Schweizer B-Mannschaft und wurde ins Trainingslager der Spitzenleute in die Parsennhütte aufgeboten.