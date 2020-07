Musikschule Oberemmental – Der Pionier vom Schlössli tritt ab 38 Jahre hat Hans Peter Schenk die Musikschule Oberemmental geleitet. Er machte aus ihr einen Vorzeigebetrieb, der in mehreren Bereichen neue Massstäbe setzte. Jetzt geht er in Pension – und Ueli Kipfer übernimmt. Susanne Graf

Hans Peter Schenk war der erste Musikschullleiter, der seiner Bildungsstätte eine eigene Liegenschaft sichern konnte. Foto: Raphael Moser

Er habe es wie Karl Lagerfeld, sagt Hans Peter Schenk. Der Modeschöpfer soll einmal gesagt haben: «Wer am Förderband steht, der arbeitet. Meine Tätigkeit war Freizeitgestaltung mit beruflichem Hintergrund.» Nicht jeder kann am Ende der beruflichen Laufbahn sagen, dass er sein Brot mit seiner Lieblingsbeschäftigung verdient hat. Schenk hatte dieses Glück: 38 Jahre lang fand er Erfüllung in den Aufgaben, denen er sich als Leiter der Musikschule Oberemmental zu stellen hatte. Dass da einer mit Leidenschaft und Engagement bei der Sache war, wird deutlich, wenn man sieht, wie sich die Schule entwickelt hat.