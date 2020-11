Zu viel Dünger im Murtensee – Der Phosphorzufluss muss reduziert werden Der Murtensee hat zu viel Phosphor und zu wenig Sauerstoff. Eine Studie zeigt, wo der Hebel angesetzt werden kann: bei den ARA und in der Landwirtschaft. jmw/FN

Der zu hohe Phosphorgehalt im Murtensee und der starke Algenwuchs sind problematisch für die Fische und das aquatische Ökosystem. Foto: Charles Ellena/FN

Dem Murtensee geht es nicht gut. Die Phosphorkonzentration im Wasser ist zu hoch. Die Folge: Algen wachsen übermässig, wodurch der Sauerstoff im See abnimmt. Dieser Sauerstoffmangel im Murtensee ist ein Problem für die Fische und das gesamte aquatische Ökosystem.

Seit den 1980er-Jahren konnte der Phosphorgehalt im See zwar um den Faktor zehn reduziert werden, schrieb das Amt für Umwelt des Kantons Freiburg am Mittwoch in einer Mitteilung. Doch die Konzentration sei immer noch zu hoch.

Das Amt für Umwelt hat deshalb das Ingenieurbüro Holinger mit einer Studie beauftragt, um besser zu verstehen, über welche Wege und in welchen Mengen der Phosphor in den Murtensee gelangt. Sie sollte auch die Auswirkungen möglicher neuer Massnahmen zur Senkung des Phosphorgehalts bewerten.