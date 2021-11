Gastronomie im Emmental – Der Pfarrer will die letzte Dorfbeiz retten Die Dorfbeiz in Wasen steht vor dem Aus. Eine Gruppe mit dem Dorfpfarrer an der Spitze will dies verhindern und Geld auftreiben – viel Geld. Benjamin Lauener

Sie wollen das Grütli retten: Pfarrer Matthias Zehnder, Florian Rau, Wirtin Doris Zürcher, Thomas Dietler und Stefan Habegger (von links). Foto: Christian Pfander

Illusionen machen sie sich keine. «Es wird sehr hart, genügend Geld zusammenzukriegen, um das Grütli zu retten», ist Matthias Zehnder überzeugt. Er ist Dorfpfarrer in Wasen und hat gemeinsam mit fünf weiteren Personen die Interessengemeinschaft (IG) Grütli gegründet. Ihr Ziel: die letzte verbleibende Dorfbeiz in Wasen in die Zukunft zu führen.

Im Moment empfängt noch das Wirtepaar Zürcher die Gäste. Doch Ende März 2023 ist Schluss damit. Markus Zürcher wird pensioniert, seine Ehefrau Doris Zürcher kann und will den Betrieb nicht allein weiterführen. Ab dann soll zur Entfaltung kommen, was die IG Grütli Anfang Monat angepackt hat.