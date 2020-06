Bilanz zum Krisenmanagement – Der perfekte Sturm Er droht Gouverneuren, schürt Hass, applaudiert Milizionären – und schaut zu, wie seine Nation ihre Seele verliert. Donald Trump und die Unfähigkeit, Präsident zu sein. Hubert Wetzel, Washington

Armeeaufgebot für einen PR-Termin: «Mich hat das an Muammar al-Gaddafi oder Saddam Hussein erinnert», sagt ein ehemaliger CIA-Agent. Foto: Tom Brenner/Reuters

Am Montag sass Marc Polymeropoulos in seinem Haus in Virginia vor dem Fernseher. Er wartete wie viele Amerikaner darauf, von seinem Präsidenten zu hören. Das Land brennt, und Donald Trump hatte für den frühen Abend eine Rede angekündigt, seinen ersten persönlichen Auftritt seit Beginn der Krawalle. Vielleicht, hoffte Polymeropoulos, sagt der Präsident ja etwas, das die Lage beruhigt. Aber was er dann in der halben Stunde von Viertel vor sieben bis Viertel nach sieben zu hören und sehen bekam, machte ihm Angst.