Über 30 Kochtipps – Der perfekte Risotto Es gilt, über dreissig Dinge zu beachten, wenn man den traditionellen Risotto milanese in höchster Vollendung zubereiten möchte. Daniel Böniger

Der Risotto soll im Mittelpunkt stehen – dazu reicht manchmal auch nur ein grüner Salat. Foto: Getty Images/iStockphoto

Rezepte, so wie sie in Kochbüchern stehen, erwecken schnell einmal den Eindruck, dass man ein Gericht einfach in ein paar Zeilen zusammenfassen kann. Wer sich an vier, fünf Anweisungen hält, so suggerieren sie, dem gelingt eine Zubereitung. Doch die Realität, wie ein jeder Hobbykoch weiss, ist eine andere: Es gilt, unzählige Kleinigkeiten zu beachten, die beispielsweise aus einem gewöhnlichen Risotto milanese das perfekte Reisgericht machen. Es folgt ein Versuch, möglichst viele dieser kleinen Arbeitsschritte in einem genauen Protokoll festzuhalten: