Interlakner GGR-Sitzung – Der Ortseingang bleibt «ein leidiges Dauerthema» Das Parlament hat das Postulat Beutler abgeschrieben, das rote Budget genehmigt und den Weg geebnet für eine Neuorganisation der Verantwortung für die Abwasseranlagen. Alex Karlen

Der Ortseingang Interlaken-West ist optisch kein Bijou und kann weiterhin auch auf politischem Weg nicht verschönert werden. Foto: Alex Karlen

«Es ist eine schwierige Situation und seit zwanzig Jahren ein leidiges Dauerthema»: Was Interlakens Gemeindepräsident Urs Graf im Dezember 2017 zur geforderten Verschönerung des Ortseinganges West sagte, gilt auch drei Jahre später noch. Dies zumindest ist das Fazit der Parlamentssitzung vom Dienstagabend in der Sek-Aula.

Von einer Lösung des Problems scheint man weiter entfernt denn je. Mehr noch: Der Grosse Gemeinderat hat seine parlamentarischen Bemühungen aufgegeben und das entsprechende Postulat Beutler abgeschrieben. Für das Traktandum benötigte man lediglich vier Minuten.

Der älteste noch hängige Vorstoss

Die Vorgeschichte ist zu lang, um hier im Detail nochmals dargelegt zu werden. Politisch Fahrt aufgenommen hatte sie mit einer Motion, die das damalige GGR-Mitglied Heidi Beutler (SVP) Anfang 2010 eingereicht hatte und die im März als Postulat erheblich erklärt wurde. Der Text: «Der Gemeinderat wird aufgefordert, mit den Besitzern (Grundstücke und Immobilien) günstige und rasch umsetzbare Lösungen vorzuschlagen, welche die Verschönerung des Ortseinganges West zum Ziel haben.» Als konkrete Massnahme wurde ein Grüngürtel zwischen Strasse und Geleise vorgeschlagen.

«Vorsichtiges Budget» einstimmig genehmigt Infos einblenden «Es hat mir schon mehr Freude gemacht, ein Budget zu präsentieren, als dieses Mal», sagte Finanzvorsteher Philippe Ritschard (FDP) an der GGR-Sitzung. Denn: Der Voranschlag prognostiziert für den Gesamthaushalt bei einem Aufwand von 38,27 Millionen Franken ein Defizit von rund 1,85 Millionen Franken. Diese Summe basiert auf einer unveränderten Steueranlage von 1,67 (notabene die sechsttiefste im Ranking des ganzen Verwaltungskreises) und ebenfalls unveränderter Liegenschaftssteuer von 1,5 Promille. Zu den wichtigsten Kennzahlen, die Ritschard zusammenfasste, gehören vor allem Verluste bei den Steuereinnahmen. Von natürlichen Personen werden 20 Prozent weniger erwartet, aber bei den juristischen Personen wird Corona-bedingt sogar ein Rückgang von rund 6 auf nur noch 2,5 Millionen Franken budgetiert. Verteilt auf beide Kategorien wird im Vergleich mit der Rechnung 2019 mit einer Einbusse von 6,1 Millionen Franken gerechnet. Das Eigenkapital steigt um knapp eine Million auf rund 41 Millionen Franken, die Neuverschuldung beträgt 5,66 Millionen Franken. Im Sinne eines von Wirtschaftsexperten empfohlenen antizyklischen Verhaltens wird auf Investitionen nicht verzichtet. Das Programm sieht Ausgaben von 6,56 Millionen Franken vor, was im mehrjährigen Vergleich als mittelmässig gilt. Grösste Posten sind die Erneuerung der Kanalisation im Mittengrabenquartier (1,2 Millionen) und der Erweiterungsbau der Tagesschule Ost und zusätzlicher Schulraum (1,1 Millionen). Die Diskussion im Parlament war kurz. Alle Fraktionssprecher äusserten Verständnis und Dank für das «vorsichtige Budget» (André Chevrolet, FDP), das schliesslich einstimmig genehmigt wurde. (aka)

Was damals recht einfach klang, erwies sich in den folgenden Jahren als recht kompliziert in der Umsetzung. Resultat: 2011, 2013 und 2016 verlängerte das Parlament die Frist zur Beantwortung des Vorstosses, und auch 2018 wurde er nicht als erledigt eingestuft, dieses Mal aber ohne explizite Fristverlängerung. Damit ist das Postulat Beutler der älteste noch hängige parlamentarische Vorstoss.

Mehrere Verhandlungen

Aber warum dieses zähe Ringen um Fortschritte bei einem über alle Parteigrenzen hinweg respektierten Anliegen? Am Willen der beauftragten Exekutive dürfte es nicht gelegen haben. Der Gemeinderat jedenfalls führte mehrere Gespräche beziehungsweise Verhandlungen mit der Landbesitzerin BLS Netz AG, Pächtern und kantonalen Ämtern. 2015 gelang es immerhin, die rostig-roten Schuttmulden einer Recyclingfirma entfernen zu lassen. Als dann ein Projekt vorlag, eine Art Orientierungsanlage mit Stelen der Tourismusorganisation Interlaken (TOI) zu errichten, wurde dieses 2018 von Heimatschutz und Tiefbauamt verhindert. TOI-Direktor Daniel Sulzer erinnert sich: «Es wäre eine ansprechende Sache gewesen mit der Möglichkeit, die Besucher mit Informationen begrüssen zu können.»

Werden die Abwasseranlagen verkauft? Infos einblenden Der Verband Abwasser Region Interlaken, dem 15 Gemeinden angehören, will sein Organisationsreglement überarbeiten. Neu sollen die Mitglieder die Wahl erhalten, ihre öffentlichen Abwasseranlagen, also Leitungen, Kanäle und Sonderbauwerke, dem Verband abzutreten, der dann für deren Unterhalt die Verantwortung tragen würde. Gemeinden, die das nicht wünschen, könnten bei ihrem bisherigen Status bleiben. Finanzvorsteher Philippe Ritschard (FDP) führte an der GGR-Sitzung aus, dass Interlaken bei einer Übertragung seiner Anlagen an den Verband mit 30,3 Millionen Franken entschädigt würde, und zwar in Form eines zinslosen Darlehens. Der Buchgewinn von voraussichtlich 167’000 Franken könnte zur Vergünstigung der Abwassergebühren verwendet werden. Ritschard sprach von einer «substanziellen Senkung» der derzeit gültigen 2.30 Franken pro Kubikmeter. Bis es so weit ist, warten jedoch einige Hürden. Die erste wurde an der GGR-Sitzung genommen: Das Parlament genehmigte das neue Organisationsreglement ebenso einstimmig wie den Antrag, die Anlagen dem Verband zu übertragen. Dieser Antrag wiederum wird nun am 29. November dem Stimmvolk vorgelegt. Und: Stimmen dem Reglement nicht alle Verbandsgemeinden zu, so ist das Vorhaben gescheitert. (aka)

Umgekehrt beteuerte auch die BLS ihre Bereitschaft, eine Lösung zu finden. Hemmend wirkten jedoch vor allem die Pläne für eine Schotter-Verladestation der AG Balmholz, die für das betreffende Areal in der sogenannten Lütscheren noch immer nicht konkretisiert sind.

Klarer Entscheid

Und was ist nun der aktuelle Stand? In seinem Antrag für die jüngste GGR-Sitzung wiederholte der Gemeinderat seine Ausführungen vom 2018, denen «nichts hinzuzufügen ist». Demnach sei «eine Verlängerung der Beantwortungsfrist nicht sinnvoll, da zurzeit nicht davon ausgegangen werden kann, dass sich die Situation in den nächsten zwei Jahren grundlegend ändert». Man sichere aber zu, «alle sich bietenden Möglichkeiten zu nutzen, die einer Verbesserung der unbestrittenermassen nicht befriedigenden Situation dienen».

«Das Anliegen bleibt wichtig und muss in den Köpfen bleiben.» Aimé Mühlemann, Jugendparlament

Damit gab sich das Parlament zufrieden. Ueli Balmer (EDU) als Zweitunterzeichner des Postulates informierte kurz über ein Gespräch, das er mit Heidi Beutler geführt habe. Sie seien beide damit einverstanden, den Vorstoss abzuschreiben, unter anderem auch deshalb, weil es derzeit andere und grössere Probleme gebe. Dieser Meinung war auch Aimé Mühlemann als Vertreter des Jugendparlamentes. Trotzdem, so meinte er: «Das Anliegen bleibt wichtig und muss in den Köpfen bleiben.» Der Antrag der Exekutive, das Postulat Beutler abzuschreiben, wurde einstimmig angenommen.

Mit Blick auf Lagerverkauf

So werden denn die Touristen, aber auch die Einheimischen, die Interlaken von Westen her auf der Därligenstrasse anfahren, auch weiterhin recht trist begrüsst. Der Blick fällt zwischen schroffer Rugen-Felswand, einigen Pflanzenkübeln, betoniertem Abstellplatz sowie Bahn- und Industrieanlagen geradeaus auf eine grosse Holzbaracke eines Grosshändlers mit Lagerverkauf.

«Das passt überhaupt nicht zur Willkommenskultur von Interlaken.» Tourismusdirektor Daniel Sulzer

Ist das aus touristischer Sicht überhaupt noch akzeptabel? TOI-Direktor Daniel Sulzer: «Nein, das passt überhaupt nicht zur Willkommenskultur von Interlaken.» Es sei «sehr schade, dass alle Bemühungen von Politik, Wirtschaft, Organisationen und privater Seite nichts oder fast nichts genützt haben».