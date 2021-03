Motorfahrzeugsteuern in Bern – Der ökologische Effekt höherer Steuern droht zu verpuffen Im Kanton Bern sollen Besitzer von Autos mit hohem Schadstoffausstoss künftig höhere Steuern bezahlen. Dass deswegen mehr Leute ein E-Auto kaufen, ist unwahrscheinlich. Marius Aschwanden

Immer schwerer, immer grösser: Der Anteil an grossen Allradautos nimmt nach wie vor zu. Im Bahnhofparking in Bern gibt es deswegen schon XXL-Parkplätze. Foto: Manuel Zingg

Vaduz: 21,9 Grad Celsius

Glarus: 19,4 °C

Meiringen: 18,5 °C

Der vergangene Februar bescherte diversen Orten in der Schweiz neue Temperaturrekorde. Für Bern rechnen die Experten bereits damit, dass dieser Winter als einer der zehn mildesten seit Aufzeichnungsbeginn 1864 in die Geschichte eingehen wird. Verantwortlich dafür ist die Klimaerwärmung, die längst auch in der Schweiz spürbar ist.

Einer der Haupttreiber dieser Entwicklung ist das CO2. Den Löwenanteil dieses Treibhausgases stösst hierzulande nach wie vor der Verkehr aus – mit einem Anteil von 32 Prozent.