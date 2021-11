Vermarktung zeitigt erste Früchte – Der Oberaargau ist für Gäste interessanter geworden Um viele Gemeindekassen steht es derzeit nicht gut. Dennoch scheinen Investitionen in den Oberaargauer Tourismus unbestritten. Die Gründe. Julian Perrenoud

Der Steinbachweiher ist, besonders in den warmen Monaten, ein beliebtes Ausflugsziel in der Region und wird entsprechend auf Myoberaargau.ch beworben. Foto: Beat Mathys

Es geht um 160’000 Franken. So viel investieren die 44 Gemeinden im Verwaltungskreis Oberaargau jährlich, um ihre Region touristisch zu vermarkten. Doch ob dieser Betrag weiterhin fliessen wird, ist offen. Denn im zweiten Corona-Herbst dürften viele Gemeindevertretende einen besorgten Blick auf ihren Finanzhaushalt werfen.

Defizite in den Budgets fürs nächste Jahr hüben wie drüben, ob in Niederbipp oder Huttwil, in Herzogenbuchsee oder Langenthal. Aber auch in kleinen Gemeinden wie in Rütschelen, Bannwil oder Ochlenberg ist das Geld knapper geworden. Können und wollen sich die Gemeinden den Kostenpunkt Freizeit und Tourismus Oberaargau dennoch leisten?