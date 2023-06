Spital Münsingen – Der Notfall schliesst zuletzt Der Rettungsdienst und private Arztpraxen bleiben vor Ort, die Betten jedoch sind ab Ende Woche leer. Die letzten Tage eines Spitals. Brigitte Walser

Das Spital Münsingen schliesst am Freitag als Letztes die Notfallstation. Foto: Beat Mathys

Kommenden Freitag endet am Münsinger Krankenhausweg eine 144-jährige Geschichte. Dann wird um 12 Uhr mit dem Notfall die letzte Station des Spitals geschlossen. Es ist ein Ende in Etappen: Bereits ab heute Montagabend werden keine Patienten mehr für stationäre Behandlungen aufgenommen. Am Donnerstagabend stellt das Spital die ambulanten und die tagesklinischen Behandlungen ein.