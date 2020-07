Nach FCZ-YB – Der neue YB-Sturm: Für Gross und Klein Meschack Elia und Jean-Pierre Nsame führen YB in einem seltsamen Spiel beim FCZ zum Sieg. Die Spielfreude des einen und der Torinstinkt des anderen könnten den Bernern noch viel Freude bereiten. Moritz Marthaler

Vielversprechendes Duo: Jean-Pierre Nsame (links) und Meschack Elia (2.v.l.). Bild: Ennio Leanza/Keystone

Der Grosse und der Kleine. Bei den Young Boys war das in den letzten Jahren das gewohnte Erscheinungsbild im Angriff. Guillaume Hoarau und Roger Assalé prägten den YB-Sturm in der Zeit des Aufschwungs von Gelb-Schwarz. Den Grossen gab zwischenzeitlich immer mal wieder auch Jean-Pierre Nsame, nur einzig gross und gross, das funktionierte nie so richtig: Hoarau und Nsame standen selten zusammen in der Startformation.