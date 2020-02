Gemeindepräsidium in Thunstetten – Der Neue will gleich Präsident werden Die SP Thunstetten-Bützberg nominiert den neuen Gemeinderat Hans Peter Vetsch für die Wahl als Vorsitzenden des Gemeinderates. Tobias Granwehr

Hans-Peter Vetsch kann sich vorstellen, das Gemeindepräsidium von Thunstetten zu übernehmen. Bild: PD

Die Mitglieder der SP Thunstetten-Bützberg haben an ihrer Hauptversammlung einstimmig beschlossen, Gemeinderat Hans Peter Vetsch für die Wahl als Gemeindepräsident und Nachfolger von Beat Siegrist zu nominieren. Der SP sei es wichtig, weiterhin Verantwortung in der Gemeinde zu übernehmen, schreibt sie in einer Mitteilung.