Kultur in Huttwil – Der neue Verein will loslegen Museum, Verschönerungsverein und Weidenpavillon starten am 21. Oktober ihre gemeinsame Zukunft. Jürg Rettenmund

Die Betreuung der Ruhebänke wie hier auf dem Huttwilberg gehört zu den Aufgaben des neuen Vereins Kultur Huttwil. Foto: PD

«VVH» steht aktuell auf den grünen Ruhebänken in der Gemeinde Huttwil. Die Abkürzung steht für Verschönerungsverein Huttwil. Wie lange das noch so sein wird, ist offen, denn demnächst fusioniert dieser mit zwei anderen Organisationen zum Verein Kultur Huttwil.

Gegründet wurde dieser bereits vor einem Jahr. Mit dabei waren das Museum Salzbütte sowie der Weidenpavillon. Nach einem Unterbruch, verursacht durch die Corona-Pandemie, will die fusionierte Organisation nun loslegen: Am Donnerstag, 21. Oktober, lädt sie zur Startveranstaltung in den Dachstock des Kulturzentrums Salze ein.