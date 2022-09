Eric Gélinas ist verletzt – Der neue SCB-Ausländer fällt bereits aus Der kanadische Verteidiger dürfte den Meisterschaftsstart der Berner wegen Adduktorenproblemen wohl verpassen. Kristian Kapp

Die beiden kanadischen SCB-Imports in der Abwehr, hier gemeinsam im Einsatz in der NHL mit Colorado: Eric Gélinas (links) fällt verletzt aus, Cody Goloubef hingegen ist fit und sollte zum Saisonstart bereit sein. Foto: Matthew Stockman (Getty Images)

Der SC Bern hat auf diese Saison hin das Kader deutlich verbessert. Vielleicht das wichtigste Upgrade: Das spielerische Element in der Abwehr, die Verbesserung im Spielaufbau. Doch nun fällt mit Eric Gélinas genau einer dieser neuen Verteidiger wegen einer Verletzung an den Adduktoren aus. Der SCB kommuniziert eine Zwangspause des Kanadiers von rund einem Monat, was bedeuten würde, dass er den Auftakt in die NL-Meisterschaft am 16. September (Heimspiel gegen Zug) verpassen würde.

Doch weil die Heilung von muskulären Verletzungen häufig schwierig einzuschätzen ist, gibt es gemäss SCB-Sportchef Andrew Ebbett eine klitzekleine Chance, dass Gélinas gegen den EVZ mittun kann. Andererseits sei auch nicht auszuschliessen, dass der Verteidiger bis zu fünf Wochen ausfällt.

Pinanas Chance, Lehmanns Comeback

Gélinas ist der zweite längerfristige Ausfall in der SCB-Abwehr. Definitiv nicht dabei beim Auftakt wird mit Mika Henauer ein weiterer Linksschütze unter den Verteidigern sein. Der 22-Jährige fällt wegen einer Schulterverletzung noch rund zwei Monate aus. Fallen gleich zwei Verteidiger aus, bietet dies für Christian Pinana eine unverhoffte Chance, beim Saisonauftakt im Line-up zu sein. Neun Verteidiger figurieren im SCB-Kader, zum Einsatz kommen pro Spiel normalerweise nur sieben, Pinana schien vor dem Saisonstart die schlechtesten Karten in der SCB-Abwehr zu haben.

Ein mögliches früheres Comeback als erwartet könnte es hingegen in der SCB-Offensive geben. Neuzugang Marco Lehmann konnte zum ersten Mal richtig mit dem Team mittrainieren, die Chancen auf den Einsatz am 16. September stehen nun gemäss Ebbett bei 50:50. Definitiv zwei Partien verpassen wird der aus Freiburg gekommene Chris DiDomenico. Der kanadische Stürmer muss noch bei Gottéron kassierte Spielsperren absitzen.

