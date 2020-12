Nachfolger von Urs Rohner bekannt – Der neue CS-Präsident heisst António Horta-Osório Nun ist klar, wer auf den langjährigen CS-Lenker Urs Rohner folgt: António Horta-Osório übernimmt das Präsidium der zweitgrössten Schweizer Bank. Jorgos Brouzos UPDATE FOLGT

Der Kandidat für die Nachfolge von Urs Rohner: Der Portugiese Antonio Horta-Osorio. AFP

Eine der spannendsten Personalfragen des Finanzplatzes ist geklärt: António Horta-Osório soll zum Präsidenten der Credit Suisse gewählt werden. Der Portugiese tritt damit die Nachfolge von Urs Rohner an. Mit seinem Namen hat in den letzten Monaten wohl kaum jemand gerechnet. Erstmals steht damit ein Ausländer an der Spitze der zweitgrössten Schweizer Bank. Die Präsidenten beider Grossbanken stammen damit nicht aus der Schweiz, denn als UBS-Präsident amtet Axel Weber.

Über zahlreiche Kandidaten wurde in den letzten Wochen spekuliert. So wurde etwa der Blackrock-Manager und Ex-SNB-Chef Philipp Hildebrand ins Spiel gebracht, auch CS-Verwaltungsrat Andreas Gottschling wurde als Kandidat gehandelt.

Der abtretende Credit-Suisse-Präsident Urs Rohner. Foto: Anna-Tia Buss

Seit neun Jahren ist Urs Rohner Verwaltungsratspräsident der zweitgrössten Schweizer Bank. Er folgte auf Hans-Ulrich Doerig. Davor zwei Jahre lang Vizepräsident Im nächsten Frühling tritt der 60-Jährige von seinem Posten ab, da eine Amtszeitbeschränkung greift.

Rohner konnte in seiner Ära zweimal den Kandidaten für den Chefposten bestimmen. Für die Nachfolge von Brady Dougan setzte er 2015 auf Tidjane Thiam. Dieser sanierte die Bank, musste aber wegen seinen Verstrickungen in die Khan-Affäre gehen. Zwar stützte Rohner Thiam lange, doch wurde zu Beginn des Jahres der Druck auf die Chefetage zu gross. Im Februar wurde daher mit Thomas Gottstein der bisherige Schweiz-Chef der Bank zum CS-Chef ernannt und Thiam musste abtreten.

CS-Chef Thomas Gottstein wurde von Rohner eingesetzt. © (Bild: Beat Mathys)

Vor seiner Zeit im Aufsichtsgremium war Rohner Chefjurist der Credit Suisse, davor vier Jahre lang der Chef des deutschen Medienkonzerns ProsiebenSat 1. Er ist der Partner der Unternehmerin Nadja Schildknecht. Was er nach seiner Zeit bei der CS für Pläne hat, ist nicht bekannt.