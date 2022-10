Angetroffen im Diemtigtal – Der Naturpark-Hausmeister Als Naturpark-Kenner kümmert sich Hans Reber darum, dass Gäste, Einheimische, Tiere und Pflanzen im Diemtigtal zu einem guten Zusammenleben finden. Claudius Jezella

Als Naturpark-Kenner informiert und leitet Hans Reber Gäste im Diemtigtal. Foto: Claudius Jezella

Nein, ein Polizist sei er nicht. Ein Lehrer? Wohl auch nicht, obwohl er lange in der Landwirtschaftsschule in Zollikofen Pflanzenbauversuche durchgeführt und später in Hondrich als Betriebsleiter gearbeitet hat. Wie also soll man die Rolle von Hans Reber am besten umschreiben? Vielleicht als eine Art Hausmeister, der nach dem Rechten schaut, Besuchern Auskünfte gibt, Anliegen der Bewohner entgegennimmt und auch mal auf die Hausordnung hinweist, wenn es nötig wird.