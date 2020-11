FC Thun: 1:1 in Schaffhausen – Der nächste Gegentreffer in der Nachspielzeit Wie am vergangenen Montag beim 1:1 in Zürich gegen GC erhält der FC Thun auch in Schaffhausen einen Last-Minute-Treffer. Diesmal kassiert er das 1:1 in Unterzahl. Peter Berger

Wieder strauchelte der FC Thun am Ende: Hier setzt sich Schaffhausens Jetmir Krasniqi gegen Nicolas Hasler durch. Foto: Andy Mueller/freshfocus

«Das ist sehr ärgerlich, die vier Punkte fehlen uns auf dem Konto», macht Carlos Bernegger aus der Enttäuschung kein Geheimnis. Thuns Trainer muss mit dem Team innerhalb einer Woche zwei Nackenschläge verarbeiten. Am vergangenen Montag kassierten die Oberländer bei den Grasshoppers ein Last-Second-Tor, am Sonntag in Schaffhausen ein Last-Minute-Tor. Statt zweimal ein 1:0-Sieg, resultierte zweimal ein 1:1-Unentschieden.

«Gegen Schaffhausen war es für uns schwieriger», hält Andreas Hirzel fest. Der Goalie sprach damit den Umstand an, dass die Thuner ab der 71. Minute und der unglücklichen gelb-roten Karte des erst nach der Pause eingewechselten Dominik Schwizer in Unterzahl agieren mussten. «Wir konnten uns kaum mehr befreien und waren fast ständig unter Druck», sagt Hirzel. Das bestätigt auch Schaffhausens Assistenztrainer Hakan Yakin. «Es war nur noch eine Frage der Zeit, bis das Tor fiel. Wäre uns der Ausgleich früher gelungen, hätten wir sogar gewonnen», meint der Bruder von Murat Yakin. Der Chefcoach musste sich unmittelbar nach der Partie wegen Schmerzen im Ohr zu einer Untersuchung ins Spital begeben.

Lange dominant

So unglücklich der späte Gegentreffer war, so glücklich war die Thuner Führung gewesen. Einen Eckball von Schwizer lenkte Imran Bunjaku ins eigene Tor (54.). Der FCS-Captain war so zwar der Pechvogel, durfte sich aber auch glücklich schätzen, dass er überhaupt noch auf dem Platz war und nicht nach zwei üblen Fouls in der ersten Halbzeit gelb-rot gesehen hatte. Diesen Umstand ärgerte besonders Bernegger. «Auf der Gegenseite muss bei uns Schwizer nach einer unglücklichen Aktion vom Platz», haderte der Trainer.

Viel konnte der Schweiz-Argentinier seiner Mannschaft nicht vorwerfen. Die Gäste begannen überlegen, hatten bei einem Abschluss von Gabriel Kyeremateng schon in der 3. Minute Pech. Der frühere Thun-Goalie David da Costa lenkte den Schuss des Stürmers noch an die Latte. Die Thuner blieben auch in der Folge gefährlicher. «Wir waren aktiver und präsenter», formulierte es Bernegger. Erst als die Oberländer in Unterzahl agieren mussten, wurde das Heimteam gefährlicher. Die Thuner verpassten es dabei, den Vorsprung zu verwalten. «Dazu fehlt uns noch die Reife», weiss Bernegger. Für Goalie Hirzel ist dennoch klar: «Wir haben erneut nicht verloren und uns nach dem schlechten Saisonstart gesteigert. Es geht definitiv aufwärts.»

Zwei Ausfälle

Bitter neben dem Resultat waren für die Thuner auch zwei Ausfälle. Innenverteidiger Miguel Rodrigues konnte wegen Knieproblemen schon nach 20 Minuten nicht mehr mittun und Kyeremateng verletzte sich gleich beim ersten Sprint nach der Pause. Er dürfte mit einer Muskelverletzung am Oberschenkel länger ausfallen.