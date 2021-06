Viele Erfolge bei Junioren – «Der Nachwuchs hat bei YB Gewicht» Die YB-Junioren brillieren auf diversen Stufen. Die U-18-Mannschaft etwa sicherte sich am letzten Wochenende den Schweizer-Meister-Titel. Coach André Niederhäuser ist voll des Lobes. Adrian Lüpold

So sehen Sieger aus. Die U-18-Equipe der Young Boys posiert nach dem entscheidenden Sieg im Tessin mit dem Meisterpokal. Foto: PD

Es läuft beim BSC Young Boys. Auf sämtlichen Ebenen. Die Profimannschaft dominiert den Schweizer Fussball seit vier Jahren. Aber auch im Nachwuchsbereich wird exzellent gearbeitet, gedeihen vielen Talente in den verschiedenen Jahrgängen prächtig. Die U-21-Equipe spielt in der kompetitiven 1. Liga im Moment wie aus einem Guss, steht nach 10 Siegen aus 11 Spielen unmittelbar vor dem Aufstieg in die Promotion League.

Derweil sicherte sich das U-18-Team der Berner am letzten Samstag mit einem 2:0-Sieg gegen das Team Ticino den Schweizer-Meister-Titel. Die Mannschaft von Coach André Niederhäuser musste am letzten Spieltag in der Sonnenstube der Schweiz gewinnen, um sich mit Sicherheit als Meister küren zu lassen. «Es war bemerkenswert, wie die jungen Spieler mit diesem Druck umgegangen sind, zumal wir im Cup gegen die Tessiner noch ausgeschieden waren und wussten, dass sie sehr unangenehm sein können», sagt Trainer Niederhäuser.

«Dass die Equipe in einem Spiel, in dem es um alles oder nichts geht, so dominant auftrat, war eine wahre Freude mitzuerleben», erklärt Ex-Profi Niederhäuser, der einst für YB, Schaffhausen, Vaduz, Kriens und Luzern als Verteidiger auflief. «Diese Mannschaft zeichnet sich durch Teamgeist, Solidarität und eine grosse Ausgeglichenheit aus.»

Die Spieler ausbilden

Die guten Leistungen von YB im Nachwuchsbereich – auch die U-16-Mannschaft sicherte sich gerade erst den Gruppensieg – sind das Produkt einer klaren Philosophie und einer konsequenten Förderung. «Der Nachwuchs hat bei YB – vor allem auch, seit Christoph Spycher das Sagen hat – viel Gewicht», erklärt U-18-Coach Niederhäuser.

Die Erfolge bei den Junioren würden aber immer nur die eine Seite spiegeln, meint der 43-Jährige. «Titel zu holen ist toll, gibt ein super Gefühl und hilft den Jungs. Aber in erster Linie geht es immer um die Entwicklung und die Ausbildung der Spieler. Ziel ist es auch, dass der eine oder andere später seinen Traum vom Profifussballer verwirklichen kann», sagt Niederhäuser.

U-18-Coach André Niederhäuser. Foto: PD

